Vuelos más caros y menos dinero en el bolsillo; Trump daña al turismo de Canarias

El ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irak ha cambiado el panorama de la actividad turística en el corto plazo. El impacto de la escalada bélica en el mercado de los hidrocarburos ha sido demoledor, aunque ya el G7 tomó el lunes cartas en el asunto.

El rápido incremento del precio del petróleo es uno de los grandes enemigos de los bolsillos de los ciudadanos, que son quienes deciden o no viajar, y de las estructuras de costes de las empresas.

Al alcance de pocos

El secretario técnico del Colegio de Economistas de Tenerife, Juan José Hernández, afirma tajante: «Con el barril de petróleo a 150 dólares, pocos podrán viajar».

Realizó esta afirmación en medio del rally alcista del precio del crudo y antes de conocerse el resultado de la reunión mantenida por los países del G7 en la que anunciaron su intención de tomar cuantas medidas sean precisas para estabilizar los mercados de hidrocarburos.

Claro aviso para los amigos de la especulación y el enriquecimiento a costa de las dificultades de la gran mayoría.

El cierre de Ormuz

El problema, no obstante, va más allá. En un escenario de prolongación del conflicto y dificultades para el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, que es el paso natural para la quinta parte del petróleo mundial, podrían llegar a producirse episodios «de escasez», avisa Hernández.

El «terremoto mundial», como lo define el economista, tiene ya un especial impacto en Canarias, y que no termine pronto provocaría problemas de mayor calado.

Aviones y hoteles

Primero, porque el principal alimento de la economía de las Islas es el turismo transportado por vía aérea. El queroseno está tan afectado por la subida de los carburantes como la gasolina o el gasóleo, con lo que la traslación al precio de los viajes será inminente.

También los hoteles tendrían que revisar precios en un plazo corto de tiempo, porque sus estructuras de costes variarán al alza en cuestión de semanas.

Efecto transversal

Ya no solo porque la generación de energía eléctrica continúa siendo, a pesar de la intensa aparición en los últimos años de las fuentes limpias en el mix, muy dependiente de los combustibles fósiles.

Tiene consecuencias en este y el resto de ámbitos, porque el petróleo es un vector transversal cuyas variaciones de precio impregnan a la totalidad de la economía.

Todo se encarece

El caso de la planta alojativa no es único. La ciudadanía en general paga todo más caro cuando el coste del petróleo se dispara, como es el caso desde hace diez días.

Hacer la compra costará más porque el transporte de los insumos –por ejemplo, los piensos animales– también será más exigente, y arrancar el motor del tractor para arar el terreno, y la doble insularidad para permitir el abastecimiento de las islas no capitalinas...

También los emisores

Eso visto desde dentro de la comunidad autónoma, pero es que ocurre exactamente igual –con sus peculiaridades– en todas las partes del mundo, incluidos los principales países emisores de turistas en dirección a Canarias.

La semana pasada se celebró la sextuagésima edición de la Bolsa Internacional de Turismo de Berlín (ITB). La consejera autonómica del ramo, Jéssica de León, señaló como uno de los objetivos el de conocer la corriente de opinión mayoritaria entre los turoperadores y aerolíneas germanas en el actual contexto geopolítico.

Alemanes "vigilantes"

La sensación que se trajo, según su departamento, es que también los operadores turísticos alemanes permanecen «vigilantes».

Por el momento no se adoptan decisiones más allá de cruzar los dedos en busca de que se cumpla el deseo de que el intercambio de proyectiles termine cuanto antes. Y más vale que así sea, porque a todo lo expuesto habría que sumar la tradicional respuesta de los bancos centrales a los incrementos súbitos de precios: la subida de tipos.

Hipotecas al alza

Por si era poco, a la parte de la población que esté endeudada –hipoteca, por ejemplo– le costará más dinero satisfacer la cuota mensual que paga al banco.

El Gobierno de España asegura que tiene claro lo que debe hacer para amortiguar el impacto. No ha dado por el momento el plazo de tiempo que habrá de consumirse antes del despliegue de esas medidas.

Desunión política

Hernández Castro estima que la capacidad de maniobra no es tanta con tres años consecutivos de prórroga presupuestaria y un clima parlamentario en el que la unidad, cualquiera que sea el objetivo, está lejos de considerarse como una posibilidad.

Por otra parte, «una guerra no genera el estado de ánimo propicio para viajar», explica el secretario técnico del Colegio de Economistas de Tenerife. De la mayor o menor dureza del golpe dependerá el que se produzcan «reestructuraciones». Es decir, que ante una eventual falta de clientes los hoteles decidan recortar sus plantillas.

Noticias relacionadas

Gran parte de las reservas para Semana Santa ya estaban hechas; preocupa más la temporada de verano

Semana Santa será la primera prueba de fuego, si bien gran parte de las reservas estaban hechas con antelación. El verano ya sí dará la medida de lo que viene.