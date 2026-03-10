Spring Hotels transforma el éxito del documental "CERO CUATRO" en ayuda directa para niños con enfermedades raras

Lo que comenzó como un proyecto audiovisual para dar voz a una realidad invisible, se ha transformado en una ayuda tangible. Spring Hotels ha hecho entrega de un cheque por valor de 5.150 euros a las familias protagonistas del documental "Cero Cuatro, del infierno al cielo".

El acto de entrega, celebrado en las instalaciones del Hotel Bitácora, marca un hito en la trayectoria de esta producción. Los fondos recaudados provienen íntegramente de la adquisición de los derechos de emisión por parte de la Televisión Canaria, cadena que apostó por llevar a los hogares del archipiélago estas historias de superación, lucha y resiliencia frente a las enfermedades raras y de la nominación en el festival Transhumant 2025.

Compromiso con impacto real

Desde el inicio del proyecto, Spring Hotels asumió el compromiso de que "Cero Cuatro" no fuera solo un ejercicio de concienciación, sino una herramienta de soporte económico. La cifra de 5.150 € se distribuirá entre las familias participantes para ayudar a sufragar costes derivados de tratamientos, terapias y cuidados específicos que requieren los menores.

"Nuestra misión como empresa canaria va más allá de la hospitalidad; entendemos nuestra labor como parte activa del bienestar de nuestra comunidad. Ver que el viaje de este documental culmina ayudando directamente a estas familias es la mayor satisfacción que podíamos obtener", señala Miguel Villarroya, CEO de Spring Hotels

Esta entrega cobra un significado especial al coincidir con la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, celebrado cada 28 de febrero. Con este gesto, Spring Hotels no solo aporta un recurso económico directo, sino que refuerza el objetivo primordial del documental: sacar de la sombra patologías que, por su baja prevalencia, suelen quedar fuera del foco público y la inversión privada.

Sobre el documental

"Cero Cuatro, del infierno al cielo" es una obra que explora la cruda pero esperanzadora realidad de las familias que conviven con enfermedades raras. A través de testimonios directos, el documental busca romper el estigma y la soledad que a menudo rodea a estos diagnósticos, subrayando la necesidad de mayor investigación y apoyo institucional. Todo esto en el marco de una experiencia conjunta de superación muy emotiva. El documental ha sido nominado a varios festivales desde su creación como son el Festival Internacional Cine de América en Hidalgo (México), el Watoto International Film Festival de Zanzíbar o el Transhumant Festival.