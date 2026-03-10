La Policía Canaria alcanzará los 600 agentes y abrirá comisarías en islas no capitalinas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunció este martes que al término de la legislatura la Policía Canaria alcanzará aproximadamente los 600 efectivos y dispondrá de destacamentos y comisarías en las islas no capitalinas.

Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, el jefe del Ejecutivo defendió que en estos años se ha realizado “la mayor apuesta de la historia democrática del archipiélago” por el desarrollo de la policía autonómica.

Clavijo recordó que al inicio del actual mandato el cuerpo contaba con unos 150 agentes y que la previsión es cuadruplicar esa cifra antes de que concluya la legislatura. Asimismo, destacó que se ha atendido la demanda de los ayuntamientos para impulsar procesos conjuntos de selección y formación.

El presidente también respaldó la decisión de la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, de no permitir la incorporación de policías locales interinos. Aunque la medida ha generado debate, aseguró que el Gobierno tiene “claro” que no quiere ampliar las situaciones de interinidad en el ámbito público.

En este sentido, subrayó que una plaza fija en la Policía Local es “garantía de estabilidad” y una forma de evitar problemas administrativos como los registrados en el pasado.