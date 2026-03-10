NC cree que hay "esperanzas" a pesar de un gobierno que "se ha rendido" al renunciar al autogobierno

Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC), lanzó este martes en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria un mensaje contundente: «Hay esperanza para esta tierra, pero no pasa por este Gobierno». En su intervención aseveró que el Ejecutivo de Fernando Clavijo «se rindió hace tiempo» y gobierna para los poderosos en detrimento de la mayoría social. Según Campos, lo más grave es que el actual Gobierno de Canarias «ha renunciado al autogobierno», que considera la herramienta más poderosa para transformar las Islas y afrontar sus desafíos.

Campos criticó la estructura del Ejecutivo, calificándolo como el más «mastodóntico de la historia de Canarias». Detalló que se crearon dos nuevas consejerías, un comisionado, nueve viceconsejerías adicionales y 14 nuevas direcciones generales. Denunció la incoherencia de los partidos en el poder, citando especialmente al vicepresidente Manuel Domínguez (PP), quien en la oposición prometió «adelgazar la Administración» y eliminar los «chiringuitos», pero que ha pasado a crear «megaconstrucciones» administrativas, enfatizó.

Impuesto para ricos

Además, denunció que la primera medida urgente del Gobierno fue un decreto ley para la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones para herencias superiores al millón de euros, beneficiando únicamente a las 6.000 personas más ricas de la comunidad, en lugar de atender a los sectores vulnerables, la vivienda o el sector primario.

Incumplimiento de la bajada del IGIC

Una de las críticas más severas se dirigió al incumplimiento de la bajada del IGIC del 7% al 5%. Campos la calificó como «la madre de todas las promesas electorales» y acusó al presidente Clavijo de "mentir deliberadamente". Denunció que el Ejecutivo ya ha reconocido que no se bajará en esta legislatura, escudándose en unas reglas fiscales que, según Campos, ya se conocían desde hace 15 años.

El Gobierno más ineficaz

NC calificó al Gobierno canario de CC y PP como el «más ineficaz de la historia» y relató que 3.352 millones de euros dejaron de ejecutarse entre los años 2023, 2024 y 2025. Respecto a los fondos europeos, censuró que se han devuelto 58,6 millones en el periodo 2024-2025. NC pronostica que la cifra total devuelta podría alcanzar los 500 millones de euros al finalizar el año.

Vivienda, pobreza y dependencia

Campos sostuvo que la ciudadanía vive hoy peor que hace tres años. En materia de vivienda, denunció que las medidas se han dirigido a especuladores y constructores, mientras que para la gente común la realidad es «terrible». Sobre la dependencia, afirmó que en 2025 murieron 2.200 personas esperando por sus derechos reconocidos, y en cuanto a la pobreza, alertó de que las cifras son alarmantes, con 700.000 personas en el umbral de la pobreza.

Frente a este panorama, Luis Campos planteó una hoja de ruta basada en el ejercicio pleno del autogobierno, como aprobar una nueva Ley Canaria de Vivienda centrada en la vivienda protegida y que sea un derecho subjetivo, o declarar «zonas tensionadas» y establecer límites al turismo y al desarrollismo mediante moratorias insularizadas.

'Decreto Clavijo'

El portavoz de NC fue tajante al afirmar que, aunque su formación creía inicialmente en la utilidad del ‘decreto Canarias’ para atender urgencias como la reconstrucción de La Palma o la crisis de los menores migrantes, el presidente Fernando Clavijo lo ha transformado en lo que denomina el «decreto Clavijo»: un aparato de propaganda partidista diseñado para generar conflictos con el Estado en lugar de soluciones para las Islas.

"NC abandona el nacionalismo"

En una réplica contundente, Fernando Clavijo arremetió contra la postura de Luis Campos afirmando que es «evidente que ustedes han abandonado el nacionalismo canario» al situarse en tesis políticas que, a su juicio, priorizan los intereses del Gobierno central sobre los de Canarias.

Según el presidente, la negativa de NC a apoyar el decreto responde al temor de molestar al Ejecutivo estatal. Clavijo aseguró que Campos se levantó de la mesa de negociación e ironizó sobre esta postura: «No me moleste al señorito de Madrid, que se me va a enfadar», en referencia a Pedro Sánchez.

El presidente defendió que cada artículo del 'decreto Canarias' está avalado por los servicios jurídicos y recogido en la 'agenda canaria', el Estatuto de Autonomía y los presupuestos, y retó a Campos a explicar con qué medidas exactas no está conforme.