NC-BC defiende su nacionalismo "activo" ante un gobierno "desarrollista" que renuncia al autogobierno

El portavoz del Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, ha acusado al Gobierno regional, liderado por Fernando Clavijo (CC), de dirigir las islas "de espaldas a la realidad", según habría quedado "constatado", a su juicio, en el discurso del presidente en el Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria.

En su intervención durante el Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, que hoy celebra en el Parlamento canario su primera jornada, Campos ha afeado los resultados expuestos este martes por un "gobierno desarrollista, de derechas y que renunció hace tiempo al instrumento más poderoso para transformar las islas: el autogobierno".

"Gobernar es mejorar Canarias y, quienes hoy nos escuchan, viven peor que hace tres años", ha señalado Campos, quien ha explicado que, frente a los datos ofrecidos por el jefe del Ejecutivo regional en su balance económico, "la realidad es que, ese escenario macroeconómico no se traslada al bolsillo de la gente" en las islas.

A juicio de Luis Campos, el actual Gobierno regional, de Coalición Canaria y Partido Popular, es el Ejecutivo más "mastodóntico" de la historia de Canarias, "el más caro" de Canarias, mientras su primer decreto "no estuvo dirigido a las personas dependientes, ni tampoco al sector primario, sino a los más poderosos y a los más ricos".

La guerra y el Sáhara

En un plano internacional, Campos ha lamentado que Clavijo, como presidente, haya "traicionado" los "consensos históricos" con el pueblo saharahui en Canarias. "Usted traicionó los consensos históricos de todos los gobiernos de Canarias, y de la inmensa mayoría de la población canaria, a lo largo de los últimos 50 años", ha dicho.

Ha acusado al jefe del Ejecutivo regional de hacer "seguidismo" de la "traición" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se asumió el posicionamiento marroquí. "Luego --ha continuiado el diputado--, intentó escudarse con aquello de que 'la política exterior es cosa del Gobierno de España', pero usted podía haberse callado ante la pregunta o podría haber dicho que usted se alinea con las posiciones históricas de Canarias".

Y en relación a la guerra en Oriente Medio, la formación ha lamentado la "tibieza" y "ambigüedad" inicial del presidente Fernando Clavijo a la hora de situar a las islas "en contra" del conflicto. "Para lo que no se puso de perfil fue para alinearse desde el primer momento al lado de las derechas españolas, criticando la oposición".

"En este escenario internacional pierden todos los países, pero de manera fundamental, quienes más pierden son los territorios vulnerables, y Canarias es un territorio vulnerable, más que muchos otros. Por eso, y desgraciadamente, tenemos que ser muy claros en este aspecto", ha advertido Campos al jefe del Ejecutivo.

Desde NC-BC han trasladado al presidente regional Fernando Clavijo que estarán "al lado de Canarias" en su defensa ante la condonación de la deuda, si bien su apoyo se condicionará "a los términos en los que se aprobó (dicho asunto) en este Parlamento", así como en lograr un sistema de financiación autonómico "justo" para Canarias y en la defensa de los intereses de las islas en el marco financiero plurianual que prepara en Europa.

En paralelo, el portavoz de la formación ha considerado "imprescindible" que Canarias apruebe una nueva ley de vivienda, declarando la misma como "derecho subjetivo". En ese sentido, el partido nacionalista impulsará el Plan Canario del Alquier Seguro, una iniciativa que permitiría recuperar "miles" de viviendas vacías en las islas.

También ha considerado "imprescindible" establecer límites al turismo y al desarrollismo, retomando medidas emprendidas en el pasado, como las moratorias insularizadas y desclasificación de camas en suelo turístico.

"Es desde el autogobierno desde donde hay que solucionar los problemas de nuestra tierra. Claro que podemos exigir decretos, que podemos ir a Madrid, a Europa, y donde haga falta, pero los principales problemas de nuestra tierra se ejercen desde aquí", ha insistido Campos mientras ha hecho referencia al'Decreto Canario' que el Ejecutivo defenderá ante el Estado: "¿De verdad que necesitamos el 'Decreto Canarias' para que los empresarios de esta tierra, en el momento de mayor bonanza económica, suban los salarios a los trabajadores y trabajadoras?".