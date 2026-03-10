Fátima Febles, nueva jefa de Deportes de Televisión Canaria

Fátima Febles, presentadora y editora de la sección de Deportes del programa ‘Buenos Días Canarias’ de Televisión Canaria, asume la jefatura del área de Deportes de la cadena tras más de una década de trayectoria en los medios públicos canarios. La periodista inició su recorrido en RTVC en 2013 en la redacción de La Radio Canaria y dio el salto a la televisión tres años después, donde se ha consolidado como una de las caras más reconocibles de la actualidad deportiva regional y nacional. A lo largo de este tiempo ha participado en coberturas clave para el deporte canario, acompañando a la audiencia en momentos destacados como los ascensos del CD Tenerife y la UD Las Palmas, además de citas de gran relevancia como la Copa del Rey de Baloncesto 2026.

Tras más de una década dedicada a la información a pie de campo y en el plató, la periodista afronta este paso con mucha ilusión y un gran sentido de la responsabilidad. La nueva jefa de Deportes destaca que haber aprendido el oficio "desde dentro, en la redacción y con el directo”, le proporciona una base fundamental para coordinar el departamento. Aunque su nueva función se centrará en la estrategia, Febles mantendrá su vínculo con la pantalla en momentos de gran relevancia, asegurando que "el directo, sea jefa de deportes, redactora o presentadora, siempre va a estar en mí y va a formar parte de mi forma de hacer tele", explica al definir su pasión por la comunicación en vivo.

Un compromiso con el talento y la identidad regional

El objetivo principal de esta etapa es seguir acercando el deporte a los canarios de una forma fresca y dinámica. En este contexto, Febles se convierte además en la primera mujer en ocupar la jefatura de Deportes de Televisión Canaria, dentro de un ámbito tradicionalmente masculinizado y que, poco a poco, cuenta con una presencia creciente de mujeres. Para Febles, la misión de la televisión pública implica mirar la realidad desde las Islas, dando visibilidad tanto a las grandes competiciones como a las historias que no suelen estar en el foco. "Nuestro archipiélago tiene muchísimo talento y muchas historias que merecen ser contadas; queremos estar pendientes de quienes compiten aquí y de los que llevan el nombre de las islas por el mundo", subraya. Este enfoque incluye un apoyo firme al deporte base y a las disciplinas vernáculas, como la lucha canaria, que definen la identidad del territorio.

En cuanto a la evolución del área, la nueva dirección apuesta por formatos ágiles que se adapten a las nuevas formas de consumo sin perder la identidad de la cadena. Febles defiende que la información debe ir más allá de los marcadores para centrarse en el esfuerzo y los valores. "Al final no son solo resultados de una competición, queremos poner énfasis en el camino; no todo es ganar, sino todo lo que implica llegar a ese momento", señala sobre su voluntad de humanizar la crónica deportiva y poner rostro a los protagonistas.

El valor del factor humano en el departamento

Para lograr estos retos, la periodista se apoyará en la calidad profesional y humana de su equipo. Febles asegura sentirse tranquila y satisfecha con los compañeros que tiene a su lado, a quienes define como piezas clave para marcar la diferencia en la cadena. Su intención es “seguir trabajando en la misma línea, escuchándonos, sumando ideas entre todos y sobre todo creciendo juntos para un objetivo común. Para ella, “el equipo, tal y como decimos en el mundo del deporte, lo es todo".

Con este nombramiento, Televisión Canaria refuerza su apuesta por el talento interno y la experiencia profesional para liderar el área de Deportes dentro de los Servicios Informativos. Fátima Febles sustituye en la jefatura a Jesús Alberto Rodríguez, cuya etapa al frente del área de Deportes durante dos décadas ha estado marcada por su trabajo y dedicación, y que continuará desarrollando su labor profesional dentro de la cadena. La trayectoria de Fátima Febles, desarrollada durante más de una década en RTVC, refleja el compromiso de la cadena con la promoción interna y con profesionales que conocen de primera mano la actualidad deportiva de Canarias.