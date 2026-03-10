Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio de una máquina retroexcavadoraEventual erupción volcánicaTiempo en CanariasAccidente de tráfico en CanariasAlexey LukyanukAyuda psicológica en los colegios de Santa Cruz de Tenerife
instagramlinkedin

En Directo

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria

Clavijo abre el último año de la legislatura con la vivienda, la inmigración y la crisis de los servicios públicos en el centro del debate

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria (10/03/26) / Informativos RTVC

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

El Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria arranca este 10 de marzo en el Parlamento regional y marca el inicio del último año de la legislatura. La sesión permitirá al presidente, Fernando Clavijo, hacer balance de la gestión del Gobierno desde 2023 y exponer las medidas que prevé culminar antes del final del mandato.

La cita llega con varios asuntos pendientes. La vivienda sigue concentrando buena parte de la preocupación social por la falta de oferta y el encarecimiento del mercado; la gestión de la inmigración mantiene una fuerte presión sobre las Islas; y continúan abiertos los debates sobre salarios, financiación autonómica, sector primario y la defensa de la singularidad canaria ante el Estado y la Unión Europea.

Noticias relacionadas

A ello se suman las dificultades de los servicios públicos, con las listas de espera sanitarias, la saturación de las Urgencias y los retrasos en dependencia entre los principales problemas. El debate comienza, así, con dos planos claros: el del Gobierno, que tratará de defender su gestión y fijar sus prioridades para el tramo final de la legislatura, y el de la oposición, que pondrá el foco en los asuntos que siguen sin resolver.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El último aliento de la borrasca Regina en Canarias agravará este miércoles el temporal marítimo
  2. Humberto Hernández (filólogo): «Los canarios nos sentimos cada día más satisfechos con nuestra modalidad lingüística»
  3. Una erupción ‘fría ’hace 312.000 años en Canarias logra una fosilización única en el mundo
  4. Ranking' retributivo del Gobierno de Canarias: 39 altos cargos ganan más que el presidente
  5. La borrasca Regina pone a Canarias en alerta para este miércoles
  6. La Policía Canaria registra un centro de menores migrantes en Puerto de La Cruz
  7. El Teide recupera fuerzas: las entrañas de Tenerife vibran con más de un centenar de pulsos sísmicos
  8. Así es el volcán de Enmedio: la estructura submarina entre Tenerife y Gran Canaria

Una erupción ‘fría ’hace 312.000 años en Canarias logra una fosilización única en el mundo

Una erupción ‘fría ’hace 312.000 años en Canarias logra una fosilización única en el mundo

Canarias levanta el mayor número de viviendas nuevas desde el año 2008

Canarias levanta el mayor número de viviendas nuevas desde el año 2008

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria: Puentes rotos entre Gobierno y oposición con el adelanto de las elecciones en el horizonte

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria: Puentes rotos entre Gobierno y oposición con el adelanto de las elecciones en el horizonte

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria

Spring Hotels transforma el éxito del documental "CERO CUATRO" en ayuda directa para niños con enfermedades raras

Spring Hotels transforma el éxito del documental "CERO CUATRO" en ayuda directa para niños con enfermedades raras

Reconocimiento al ingenio en los Premios Canarias 2026

Cambios en la adjudicación de vivienda pública en Canarias: ¿Cuáles son los nuevos criterios?

Cambios en la adjudicación de vivienda pública en Canarias: ¿Cuáles son los nuevos criterios?

Hallazgo en Canarias: descubren cómo los canarios prehispánicos usaban herramientas de piedra para segar cebada

Hallazgo en Canarias: descubren cómo los canarios prehispánicos usaban herramientas de piedra para segar cebada
Tracking Pixel Contents