EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.
Trump reitera sus amenazas a una Cuba "en ruinas": "Podría ser una toma de control amistosa, podría no serlo"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado que Cuba sufre "profundos problemas" a nivel humanitario y ha incidido en que la situación puede derivar "en una toma de control amistosa, o no" por parte del país norteamericano, en línea con sus amenazas de las últimas semanas contra la isla.
"Podría ser una toma de control amistosa, podría no ser una toma de control amistosa. No importa, porque están, como digo, en ruinas", ha afirmado el mandatario. "No tienen energía, no tienen dinero. Tienen profundos problemas a nivel humanitario", ha resaltado.
"No queremos ver eso, pero fueron muy malos para mucha gente", ha valorado Trump, quien ha sostenido que Cuba "vivía a costa de Venezuela". "Ya no vive a costa de Venezuela, que no les manda energía, combustible, petróleo, dinero o nada. Les cortamos el paso a todo lo demás", ha destacado, en referencia al endurecimiento del bloqueo.
Venezuela avanza en su hoja de ruta para establecer alianzas de producción petrolera
El Gobierno de Venezuela avanza en su hoja de ruta para establecer alianzas internacionales con el objetivo de fortalecer su producción petrolera y crecer en el sector petroquímico, informó este lunes la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
En una publicación en Telegram, indicó que la presidenta encargada Delcy Rodríguez lideró hoy una mesa de trabajo junto a la directiva PDVSA y del Ministerio de Hidrocarburos, un encuentro para "potenciar el crecimiento del país en el mercado energético mundial".
Venezuela suscribió nuevos contratos de venta de petróleo y derivados para su comercialización en Estados Unidos, informó el pasado martes PDVSA, semanas después de que ambos países sellaron un acuerdo energético a largo plazo. En un comunicado, señaló entonces que estos contratos mantienen la "histórica relación comercial" con Estados Unidos y reiteró "su compromiso con la estabilidad del mercado energético internacional", a la par que insistió en la petición del Gobierno venezolano para el cese de sanciones impuestas a la industria.
Delcy Rodríguez dice que Venezuela quiere construir relaciones a "largo plazo" con EEUU
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó este lunes su disposición a construir relaciones a "largo plazo" con Estados Unidos, país con el que retomó relaciones diplomáticas de manera formal el pasado jueves.
En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez indicó que su país tiene una agenda de trabajo con Estados Unidos en el área energética, de minería y de combate al narcotráfico.
"Queremos construir relaciones a largo plazo, pero deben estar basadas en la verdad. Que se sepa la verdad de Venezuela, que se sepa que no somos un país de narcotraficantes, que el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente (Cilia Flores) son inocentes", manifestó la mandataria encargada en un acto en Caracas.
El partido opositor dice que la falta de servicio consular afecta a tres millones de venezolanos
El partido opositor venezolano Un Nuevo Tiempo (UNT) advirtió este lunes que la falta de servicios consulares del país en el exterior afecta a cerca de tres millones de migrantes, por lo que instó al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a restablecer este tipo de relaciones.
En una conferencia de prensa, el secretario de Asuntos Internacionales de UNT, Carlos Valero, aseguró que ese grupo de venezolanos en el exterior se encuentra en una "situación de indefensión", por lo que pidió una "reapertura consular inmediata", sobre todo, en países con "alta concentración".
Entre esas naciones, señaló a Perú, Chile, Ecuador y Argentina.
El opositor venezolano Guanipa anuncia la nulidad de la causa en su contra
El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa anunció este lunes que recibió una notificación de un tribunal con competencia en terrorismo en el que se decreta el sobreseimiento de la causa en su contra tras una petición del Ministerio Público (MP, Fiscalía).
En un mensaje en X, el exdiputado indicó que el pasado sábado un alguacil del sistema de justicia se acercó a su casa para entregarle una notificación del tribunal de primera instancia con competencia en terrorismo, en la que se le informó del sobreseimiento de la causa "por extinción de la acción penal".
El Parlamento de Venezuela debatirá una nueva ley de minas tras recibir licencia de EEUU
El Parlamento de Venezuela presentará este lunes, en una primera discusión, el proyecto de ley orgánica de minas, tres días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses.
El debate está previsto para las 17.00 hora local (21.00 GMT) sin que se conozca, de momento, el contenido de la nueva normativa que reemplazaría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada entonces por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) a través de un decreto tras recibir poderes especiales por parte del Legislativo.
Delcy Rodríguez pide a las mujeres de Venezuela mantenerse unidas por la paz del país
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este domingo a las venezolanas mantenerse unidas por la paz de su país, mientras familiares de presos políticos protestaron con apoyo de la oposición por la libertad de sus parientes detenidas, en medio de un proceso de amnistía impulsado por la líder chavista.
"Sigamos unidas en una sola agenda: la de la paz, el trabajo y la esperanza, para llevar este barco a puerto seguro por nuestros hijos", publicó Rodríguez en sus redes sociales, con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Previamente, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, honró la inédita Presidencia de Delcy Rodríguez, quien se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo al ser juramentada en el país como mandataria encargada, luego de que Estados Unidos capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.
El chavismo pide votar en primera elección de proyectos con Delcy Rodríguez como presidenta
El chavismo pidió este domingo votar masivamente en las primeras elecciones para escoger proyectos comunitarios bajo el mandato de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, quien ocupa el cargo después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación en Caracas
En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro de Comunas, Ángel Prado, subrayó el liderazgo de los venezolanos al participar en la votación de estos proyectos, que incluyen la reparación de ascensores, impermeabilización de techos y la dotación de tanques de agua, un servicio que falla en el país y no es continuo.
"Mientras hay gobiernos que oprimen a sus pueblos, Venezuela más bien está gestando un modelo yo diría para la humanidad", afirmó el ministro.
Repsol actualiza este martes su estrategia a 2028, con más foco en el 'Upstream' y en Venezuela y EE.UU.
Repsol presenta el próximo martes una actualización de su estrategia hasta el año 2028, en el que adaptará sus métricas a la nueva realidad de mercado, tras anticipar objetivos en dos años, pero también a los últimos acontecimientos geopolíticos y con un foco mayor en maximizar su negocio de 'Upstream' (Exploración y Producción) con el objetivo puesto en Venezuela y Estados Unidos.
Sin desvelar más pistas, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha dejado claro en sus últimas intervenciones ante analistas que la senda del grupo seguirá con paso firme por el camino de la fortaleza del balance, la retribución de sus accionistas y las inversiones para transformar su negocio.
De esta manera, los dividendos, seguramente al alza después de cumplir sus objetivos antes de tiempo, se mantendrán como uno de los pilares en esta nueva 'hoja de ruta'.
Trump afirma que Cuba está "en sus últimos momentos" pero tendrá "una gran vida nueva"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que Cuba se encuentra en "sus últimos momentos de vida", pero afirmó que está negociando con La Habana y que tendrá "una gran vida nueva".
"Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es ahora. Tendrá una gran vida nueva, pero está en sus últimos momentos de vida tal como es", expresó el mandatario durante la cumbre 'Escudo de las Américas' en Miami con presidentes de la derecha latinoamericana.
Trump aseguró que espera "con entusiasmo el gran cambio que pronto llegará a Cuba", pero también señaló que su "enfoque ahora mismo" está en la guerra de Irán.
