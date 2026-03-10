Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clavijo reivindica el “orgullo” de Canarias por su respuesta a la crisis migratoria y afirma que las islas están “mejor”

Fernando Clavijo reconoció mejoras en la gestión migratoria, aunque advirtió sobre la persistente presión en el Sahel y la posibilidad de un nuevo repunte de llegadas a Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo / ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

EFE

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, defendió este martes la respuesta dada por la sociedad canaria ante la crisis migratoria y aseguró sentir “orgullo” por el comportamiento colectivo del archipiélago en los momentos más críticos, cuando, según subrayó, existía una sensación de abandono por parte del Gobierno central y la Unión Europea.

Durante su intervención en la apertura del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, Clavijo reconoció que la situación ha mejorado desde la aprobación del decreto migratorio, aunque advirtió de que la presión migratoria en la zona del Sahel continúa y podría producirse un nuevo repunte de llegadas de pateras y cayucos.

El presidente recordó los momentos de mayor tensión, cuando las llegadas eran constantes y en islas como El Hierro la población llegó a triplicarse con la llegada de personas migrantes. En ese contexto, destacó que tanto la ciudadanía como la mayoría de las fuerzas políticas supieron actuar con responsabilidad, impulsando una reforma legislativa que contó con el respaldo del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Clavijo admitió que en los momentos más difíciles hubo dificultades para ofrecer una respuesta adecuada, especialmente en la atención a menores y adultos, pero defendió que Canarias logró reorganizar el sistema y mejorar la gestión. Según afirmó, “hoy están saliendo los menores” y la situación es “mucho mejor que hace un año y medio”.

Asimismo, avanzó que el Papa León XIV visitará Canarias en junio con el objetivo de reconocer la respuesta solidaria del archipiélago ante la inmigración africana, recordando el respaldo que ya mostró el Vaticano en los momentos más complejos de la crisis.

TEMAS

