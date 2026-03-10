Clavijo dice que "las cosas van mucho mejor" en Canarias y reclama "unidad" al PSOE para los retos de las islas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que "las cosas van mucho mejor" en Canarias y ha vuelto a pedir "unidad" a los socialistas para cerrar acuerdos con "solvencia" sobre los retos que tiene Canarias en los próximos años.

En el cara a cara con el portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, ha valorado que hayan abierto la puerta a negociar sobre la financiación autonómica, el marco financiero de la UE, la condonación de la deuda o el 'Decreto Canarias', de quien ha garantizado que "tiene los votos" garantizados en las Cortes.

"Ayúdennos a sacar la mayor parte de ese decreto porque es bueno para Canarias", ha comentado.

Ha afeado a los socialistas que quieran "apropiarse" del 'No a la guerra' y no entiende que el presidente Pedro Sánchez no haya comparecido ante el Congreso ni haya convocado una Conferencia de Presidentes --"es lo que yo hubiera hecho"--, rechazando su "tacticismo" y sus "eslóganes" para rentabilizar "algo tan mezquino como una guerra". "Hay que ser demócrata y contar con el poder legislativo", ha agregado.

Clavijo ha pedido a los socialistas desarrollar el 'Decreto Canarias' porque cumple el Estatuto y la 'Agenda Canaria' y no entiende que si están tan "preocupados" por el presente y futuro de las islas, no quieran desplegar un "escudo social y económico".

Ha ironizado con que el PSOE tenga la "medalla de oro de la gestión" cuando España lleva tres años sin PGE, ha cuestionado la falta de "credibilidad" de Franquis como exconsejero de Vivienda cuando ahora se ha "cambiado la tendencia" y hay planificadas viviendas públicas en coordinación con cabildos y ayuntamientos.

"Deroguen la ley de vivienda, ha sido un error", ha espetado a la oposición, remarcando que mientras el 'Pacto de las Flores' hacía "planos", su Gobierno construye.

Ha defendido también la deflactación del IRPF para combatir la inflación, una inversión de 1.650 millones en los nuevos convenios de dependencia y la FP Dual como un "proyecto de éxito", con muchos estudiantes que no acaban los estudios porque "se quedan en las empresas trabajando".

El presidente ha criticado que el modelo de deuda de los socialistas es que "la fiesta de los catalanes la pagan los canarios" ya que al archipiélago se le limita un 50% de la condonación --coincide con los recursos del REF--, un "mensaje cruel" cuando Canarias ha sido "eficiente" en la gestión de los recursos públicos.

Sobre el sistema de financiación ha dicho que "desconoce" la propuesta real pues desde el Gobierno no les han entregado "nada", ofreciendo que habrá contraoferta del Ejecutivo regional "en quince días".

Ha cuestionado que Pedro Sánchez haya sido el "último" en enviar una carta para defender el estatus RUP de Canarias en el nuevo marco financiero pero ha advertido de la "tentación" que podría tener el Gobierno central de quedarse todos los fondos.