Canarias pasa de 782 días a 391 días para atender la dependencia y se propone llegar a 181

El Gobierno de Canarias ha pasado de 782 días a 391 para dar respuesta a las peticiones de dependencia y se marca como objetivo llegar a 181, tal y como marca la ley, en el año 2027, según ha informado este martes su presidente, Fernando Clavijo, en el debate del estado de la nacionalidad.

También ha precisado que se han dado 25.000 nuevas altas en el sistema de dependencia en 30 meses, lo que ha dicho que supone triplicar la capacidad mensual, y se han incorporado más de 500 personas a la evaluación de la dependencia.

"Por supuesto que no estamos satisfechos de haber bajado de 782 días a 391, pero tenemos los mejores datos de toda la serie histórica", ha aseverado.

Además se han "cambiado las reglas del juego" lo que ha generado "críticas legítimas", ha señalado el presidente, quien ha hecho hincapié en que ahora son más productivos con la evaluación de la dependencia y los dos procesos que se hacían en días diferentes se hacen en estos momentos en uno.

Ha aprovechado también para pedir al Gobierno de España que ponga el 50% de la financiación para dependencia que le corresponde, para un total de 260 millones, y no el 19% como hizo en 2025.

Se ha referido a la estrategia de atención domiciliaria para que las personas mayores puedan envejecer en su casa con una apuesta "decidida" por la teleasistencia avanzada.

En cuanto a discapacidad, ha insistido en la importancia de bajar las listas de espera y ha apelado al estatus de la persona facilitadora para acompañar a las personas con discapacidad a hacer sus gestiones.