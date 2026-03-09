La vivienda se encarece en Canarias el doble que la media de Europa

Si Canarias fuera un país de la Unión Europea (UE) ocuparía el quinto lugar, junto con Bulgaria, entre los que más han visto aumentar el precio de la vivienda en la última década. En medio de la crisis habitacional, los países europeos no escapan al encarecimiento de las casas y pisos ni a las crecientes dificultades para acceder a ellas. En este contexto de continuas subidas, el Archipiélago registró un incremento del 117% en 10 años -desde 2014 hasta 2024-, un porcentaje que no solo duplica la media nacional (60,3%), sino que supera en más de 60 puntos la media de la UE (53,4%), según datos de Eurostat -el portal estadístico europeo- e Idealista.

Hungría encabeza la lista de incremento en los precios de la vivienda. El país experimentó un aumento del 209,5% desde 2014 hasta 2024 debido a un claro proceso de convergencia económica: los salarios crecen y la clase media gana peso pero el parque residencial todavía parte de precios relativamente bajos. Lo siguen Lituania, con un alza del 135%, y Portugal, con un crecimiento del 124,4%. La República Checa ocupa el cuarto lugar, con una subida del 122,3%. En el quinto puesto, empatan Bulgaria y Canarias, que han experimentado un incremento del 117%. Eso sí, para encontrar a España habría que descender otros 11 puestos, hasta el 16, con un alza del 60,3%, lo que evidencia que la carestía de la vivienda es más acelerada y acentuada en las Islas.

Cartel de ‘se vende’ en la fachada de un edificio de las Islas. / Andrés Cruz

El efecto del turismo

Es decir, solo cuatro países de la comunidad europea han observado mayores subidas en el precio de la vivienda que el Archipiélago. Tres de ellos pertenecen a la Europa del Este (Hungría, Lituania y República Checa) y el cuarto es Portugal. La escasez de viviendas disponibles agrava aún más un problema que sigue la ley básica de la oferta y la demanda: ante la falta de casas, los precios de las que están disponibles aumentan. En este sentido, el país vecino vive una crisis inmobiliaria sin precedentes. En su caso, como también ocurre en Canarias, la presión del turismo acentúa aún más la situación.

Portugal arrancó como destino turístico al transformar sus fachadas, azulejos y vistosas ciudades en una atracción internacional. En este contexto, el crecimiento del turismo en general y el de las plataformas de alquiler de casas en particular han contribuido a aumentar los alquileres y los precios inmobiliarios en áreas privilegiadas, como los centros históricos. De hecho, un reciente informe de la Comisión Europea concluye que la vivienda en Portugal es la más sobrevalorada de toda la Unión Europea, con un precio un 35% por encima de su valor real.

En medio del actual auge de los precios, el Gobierno de Canarias ha manifestado su apoyo, en reiteradas ocasiones, a la idea de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros. Sin embargo, algunos expertos en el sector consideran que esta medida es insuficiente, dada la grave escasez de viviendas y la aún más limitada actividad en la construcción.

Respecto a la compraventa de viviendas en las Islas, en el último trimestre de 2025, el 35,3% de las transacciones fueron realizadas por compradores extranjeros, lo que constituye uno de los porcentajes más altos en el conjunto de España. Y, aunque el comprador nacional sigue siendo mayoritario, la presencia de inversores internacionales es significativa. En cuanto al perfil del inversor extranjero, el 57,6% de las adquisiciones corresponden a compradores comunitarios, destacando especialmente los británicos (7,9%), alemanes (6,5%) y neerlandeses (6%), entre otros.

Entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo período de 2025, Canarias ocupó el sexto puesto dentro de España en el crecimiento del precio de la vivienda, con un 12,2%. Mientras que países como Alemania, de donde proceden muchos compradores de inmuebles en las Islas de mayor poder adquisitivo que los canarios, el alza fue del 3,3%, casi cuatro veces menos que en la región.

Todas estas cifras se refieren a la adquisición de una vivienda en propiedad, pero el alquiler también se ha encarecido. La media de la UE es de un 27,8% entre 2010 y 2024, mientras que en Canarias vuelve a ser de un 117%, lo que la sitúa en el cuarto puesto, esta vez en cuanto a subida de precios en arrendamiento. Las mayores subidas en este sector se registraron en Estonia (220%), Lituania (184%), Hungría (124%) e Irlanda (115%).