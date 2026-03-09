La Universidad de La Laguna, tajante contra el machismo y el fascismo: "Son dos formas de violencia insoportables"

La Universidad de La Laguna (ULL) se sumó a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres con un acto que tuvo lugar este lunes, 9 de marzo, en el vestíbulo de su Edificio Central. La institución pública aprovechó esta ocasión para rechazar con firmeza el machismo y el fascismo, "dos formas de violencia insoportables". Así lo denunció el rector, Francisco García, quien además advirtió que "vivimos tiempos complejos" en los que la mentira, la manipulación y la tergiversación campan a sus anchas.

A su juicio, la universidad es un ejemplo de tolerancia, respeto e igualdad. Sin embargo, subrayó, el virus de la manipulación afecta a toda la sociedad y este ente público no es ninguna excepción. "Jugamos un papel esencial para desterrar esta plaga, por eso queremos actuar con rigor, ateniéndonos a la verdad y a los hechos", aseguró.

La labor de la ULL -y del resto de centros académicos- en esta materia es especialmente relevante si se miran las últimas estadísticas: el sentir feminista de los jóvenes cayó hasta el 38,4 % en 2025. Este dato, extraído del Barómetro Juventud y Género de FAD, supone una caída de casi 12 puntos con respecto a su máximo histórico (49,9%), alcanzado en 2021. En la misma línea, un informe del Instituto de la Juventud alertó de que solo el 62% de las personas de entre 15 y 29 años se identifica con la igualdad de género y apenas la mitad (54%), con el feminismo. Este hastío entre las nuevas generaciones podría explicarse por la polarización política y por creencias como que las mujeres han llegado demasiado lejos o que los avances de ellas lastran los de ellos.

Preocupan los jóvenes

En palabras de García, el problema es que un sector de la juventud no entiende lo que significa el feminismo. "Los jóvenes me preocupan especialmente; la gran mayoría reivindica la igualdad, pero no creen que el feminismo sea necesario para afrontar la actual crisis existencial, por eso es tan importante que se conozca y que se hable de ello, sobre todo, en un día como hoy", argumentó.

El rector de la ULL, Francisco García, durante el acto conmemorativo del 8-M en la ULL / Arturo Jiménez

La humanidad, añadió, se encuentra en una situación crítica fruto de "las guerras, la violencia y las mentiras" que también guarda relación con el hecho de que las mujeres históricamente se han quedado fuera de las esferas de poder. "Muchos de los conflictos que estamos sufriendo probablemente sean una consecuencia directa de que, durante mucho tiempo, los hombres han sido los únicos con poder de decisión", defendió. Por ello, apuntó que frente al fascismo y al machismo "tenemos que decir que no" porque a ellas "las necesitamos libres y en igualdad de condiciones".

Proclama

Durante el acto, la directora de la Unidad de Igualdad de Género de la ULL, Carmen Barreto, también leyó el manifiesto con motivo del Día Internacional de las Mujeres (8-M) elaborado por la Red de Unidades de Igualdad de las universidades españolas. En el texto, más de cincuenta instituciones académicas, entre las que también se encuentra la Universidad Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), se comprometen a trabajar para que en sus aulas la igualdad entre sexos sea real y efectiva. "El lema propuesto por Naciones Unidas, Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas, nos recuerda que la igualdad no es un objetivo abstracto ni un logro consolidado, sino que es una tarea permanente que exige garantías jurídicas, voluntad política y acción institucional sostenida", apuntó.

Las universidades son conscientes de que deben avanzar más allá de los compromisos formales, es decir, que no solo hay que implementar planes de igualdad, sino que también hay que evaluar su impacto, dotarlos con recursos y garantizar su aplicación efectiva. Solo así, sostienen, se podrá integrar la perspectiva de género en la educación, la investigación y la gestión. "Nuestra misión formativa y científica nos sitúa en una posición clave para promover el pensamiento crítico, visibilizar las aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos del conocimiento y formar a generaciones comprometidas con los derechos humanos y la igualdad", afirmó Barreto.

Con la proclama, los centros también quisieron destacar que las desigualdades se agravan cuando se cruzan con otros factores como el origen, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, la edad o la situación socioeconómica.

Microdocumental

Para conmemorar el 8-M, la institución lagunera también preparó el microdocumental La palabra heredada, una obra audiovisual en la que tres mujeres del ámbito de la comunicación y de diferentes generaciones aportan su visión de la lucha por la igualdad: Noemí Galván, delegada de Igualdad de Radio Televisión Radio Canaria; Herminia Fajardo, periodista ya jubilada que ha trabajado en medios como Agencia EFE en Bruselas, La Tarde y La Provincia, entre otras cabeceras; y Anapologyx, creadora de contenidos feministas en redes sociales. Todas ellas, además, han estudiado en la ULL.

El broche de oro estuvo a cargo de la cantautora Ida Susal, quien puso voz y ritmo a la lucha feminista y animó a las mujeres a ser bravas contra la lacra machista: "Sé que tanta novedad y tanto cambio da miedo, pero hay que atreverse".