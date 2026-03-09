Reconocimiento al ingenio en los Premios Canarias 2026

Acción social, proyección internacional e ingenio. Bajo estas premisas, el Gobierno de Canarias dio a conocer ayer los nombres de los tres galardonados con los Premios Canarias 2026, los máximos reconocimientos que concede la Comunidad Autónoma, en sus respectivas categorías: Acciones Altruistas y Solidarias, Comunicación e Internacional. En la categoría de Comunicación, el humorista gráfico José Luis Padilla Morilla, conocido como Padylla, ha sido distinguido por su trayectoria como uno de los caricaturistas más influyentes del Archipiélago y por su contribución al humor gráfico y al análisis de la actualidad política y social de las Islas.

El caricaturista, que publica diariamente desde hace más de una década en LA PROVINCIA / DLP y El Día, recibirá el galardón el 30 de mayo, durante el acto institucional con el que el Gobierno regional celebrará el Día de Canarias. Su reconocimiento es histórico: se trata de la primera vez que el Ejecutivo autonómico premia la labor de un viñetista gráfico que desarrolla su trabajo en medios de comunicación. Con una extensa trayectoria en prensa, Padylla ha encontrado en sus publicaciones una ventana para combinar viñetas críticas con el análisis de la actualidad, consolidándose como uno de los caricaturistas más destacados del Archipiélago.

Desde edad temprana desarrolló una marcada vocación por el dibujo y la caricatura, disciplina en la que se formó principalmente de manera autodidacta. Cursó sus estudios en el Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria y, posteriormente, inició estudios universitarios en Ingeniería Industrial. Su trayectoria profesional en medios de comunicación se inició en 1995, cuando publicó sus primeras viñetas en La Gaceta de Las Palmas. Posteriormente colaboró con distintos proyectos periodísticos, entre ellos La Tribuna de Canarias (1999-2001) y La Gaceta de Canarias, donde desarrolló una destacada labor como caricaturista político hasta el año 2008.

Un año más tarde, en 2009, se incorporó a La Opinión de Tenerife, medio que hoy da el ‘apellido’ a El Día / LOT y en el que continuó publicando sus viñetas de actualidad política y social. Desde 2015, su trabajo también se publica en LA PROVINCIA / DLP y, tras la integración de La Opinión de Tenerife con El Día en 2019, sigue así colaborando en ambas cabeceras de Prensa Ibérica.

Su trayectoria de más de dos décadas lo ha consolidado como una de las voces más reconocidas del humor gráfico en Canarias. Desde 2018, forma parte de los miembros fundadores de la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas Se nos fue el baifo.

En cuanto al resto de galardonados, en la categoría Internacional el premio lo recibirá el arquitecto Fernando Martín Menis. Reconocido internacionalmente, se formó en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y ha desarrollado una trayectoria profesional marcada por la innovación, la experimentación con los materiales y la integración armoniosa de arquitectura, paisaje y territorio. Su trabajo ha sido distinguido en certámenes de referencia como el World Architecture Festival y la Bienal Española de Arquitectura, y ha sido presentado en universidades y foros internacionales. Paralelamente, mantiene una intensa labor docente e investigadora vinculada a la innovación arquitectónica.

En la categoría de Acciones Altruistas y Solidarias, la Fundación Canaria MAIN será la reconocida. Es una organización sin ánimo de lucro de ámbito autonómico dedicada a la promoción social y al acompañamiento de niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Canarias, con especial atención a los menores migrantes no acompañados. La entidad fomenta, además, el voluntariado, la formación de profesionales socioeducativos y el trabajo en red con numerosas organizaciones, formando parte de plataformas estatales y autonómicas que impulsan la inclusión.

Fue el propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien comunicó de manera personal a los galardonados la decisión adoptada por los jurados. En este sentido, el presidente destacó que los galardones, creados en 1984 como un instrumento para fomentar la cultura, «son ejemplo de talento, esfuerzo y compromiso y representan lo mejor de una Canarias que avanza gracias a la dedicación de quienes trabajan cada día por esta tierra».

Padylla, una trayectoria dedicada al humor

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1976, Padylla mostró desde muy joven una profunda pasión por el dibujo y la caricatura, disciplina que desarrolló principalmente de forma autodidacta. Comenzó su educación en el Colegio Claret de su ciudad natal y más adelante cursó estudios universitarios en Ingeniería Industrial.

Durante más de una década ha desarrollado su trabajo en LA PROVINCIA / DIARIO DE LAS PALMAS y en El Día, consolidándose como una voz reconocida en el panorama mediático canario.

Su trayectoria profesional en medios de comunicación se inició en 1995, cuando publica sus primeras viñetas en La Gaceta de Las Palmas. Posteriormente colaboró con distintos proyectos periodísticos, entre ellos La Tribuna de Canarias (1999-2001) y La Gaceta de Canarias, donde desarrolló una destacada labor como caricaturista político hasta el año 2008.

Desde 2018 es miembro fundador de la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas Se nos fue el baifo.

Fernando Ménis / Rafael Arturo Jiménez Rivero

Fernando Menis, una carrera internacional

El arquitecto Fernando Martín Menis ha sido distinguido con el Premio Canarias 2026 en la categoría Internacional. Formado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ha desarrollado una destacada trayectoria marcada por la innovación con los materiales y la integración entre arquitectura, paisaje y territorio.

Es autor de obras emblemáticas, como el espacio cultural Magma Arte & Congresos en Adeje, en el sur de Tenerife, la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife o la sala de conciertos CKK Jordanki en Toruń (Polonia), proyecto galardonado con numerosos premios a nivel internacional.

Logo de la Fundación Canaria MAIN / ED

Fundación MAIN, distinción a la solidaridad

La Fundación Canaria MAIN recibirá el 30 de mayo el Premio Canarias 2026 en la categoría de Acciones Altruistas y Solidarias. Se trata de una organización sin ánimo de lucro dedicada a la promoción social y al acompañamiento de niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Canarias, con especial atención a los menores migrantes no acompañados.

Impulsada por el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora –Salesianas–, su labor se inspira en el Sistema Preventivo de Don Bosco y María Mazzarello, basado en la educación, la cercanía y la confianza en el potencial de cada persona. Desde su creación, la fundación trabaja para favorecer la integración social y laboral de los jóvenes más vulnerables.