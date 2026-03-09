Piden declarar a una mariposa endémica canaria como especie amenazada en situación crítica

La Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio (ZERYNTHIA) ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que la mariposa endémica canaria 'Pieris cheiranthi' se incluya en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de en situación crítica.

Se trata del máximo nivel de protección previsto por la normativa estatal para especies al borde de la desaparición y la entidad subraya este lunes en un comunicado que se trata de una figura excepcional dentro del marco legal español, reservada para casos de riesgo extremo de extinción.

Además, explica, no existe actualmente ningún insecto catalogado en esa categoría, por lo que su inclusión marcaría un precedente de gran relevancia en la conservación de los invertebrados.

La solicitud se apoya en años de seguimiento, revisión histórica y trabajo de campo, y la información recopilada indica que la especie desapareció de La Gomera entre 1975 y 1979 y que, tras "el colapso" reciente de la población de Tenerife, La Palma albergaría el único núcleo superviviente.

El informe técnico de la propuesta, elaborado con participación de especialistas de ZERYNTHIA, del Instituto de Biología Evolutiva y del Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut (Alemania), apunta a una elevada probabilidad de extinción en Tenerife.

Prospecciones sin éxito

En 2025 se realizaron prospecciones estandarizadas en localidades históricas y en enclaves donde la especie había sido abundante, sin detectarse ejemplares vivos.

Ello confirma los resultados de años previos, ya que las últimas observaciones fidedignas de Tenerife se remontan a mayo de 2023, añade ZERYNTHIA.

Los análisis incorporados a la propuesta apuntan a una reducción global aproximada del 80% en apenas dos años e incluso considerando solamente la población de La Palma, la extensión conocida de la especie se habría reducido en torno a un 40 % entre junio de 2023 y diciembre de 2025.

Además, su probable extinción en Tenerife implica la pérdida total de una de las dos subespecies, que presentaban una alta diferenciación genética entre sí.

Según la documentación presentada, Pieris cheiranthi cumpliría al menos dos de los criterios oficiales establecidos para declarar a una especie "en situación crítica", entre ellos reducciones poblacionales iguales o superiores al 80 % en diez años o descensos del área de ocupación superiores al 75% en treinta años.

En este caso, esas reducciones se habrían concentrado en tan solo dos años, cumpliendo holgadamente con los criterios.

Extinguida en Madeira

La gravedad del caso adquiere también una dimensión internacional, pues en Europa solo una especie de mariposa se ha extinguido por completo hasta el momento: Pieris wollastoni, endémica de Madeira y considerada la especie hermana de Pieris cheiranthi.

De todo ese linaje macaronésico, históricamente distribuido en La Gomera, Tenerife, La Palma y Madeira, hoy solo quedaría la población de La Palma.

ZERYNTHIA lleva más de una década trabajando en el estudio y conservación de esta especie y explica que desde que el Gobierno de Canarias incluyó en 2010 a la subespecie Pieris cheiranthi cheiranthi, endémica de Tenerife, en su catálogo regional de especies protegidas, la asociación ha desarrollado iniciativas de investigación, seguimiento y divulgación.

Entre otras actuaciones, especialistas de esta entidad han elaborado informes técnicos, un borrador de plan de gestión para la especie y han impulsado campañas de monitoreo de mariposas en Tenerife y La Palma.

Asimismo han participado activamente en la redacción del plan de acción para los polinizadores endémicos de la laurisilva canaria, promovido por la Comisión Europea, en el que Pieris cheiranthi ocupa un papel destacado.

Los especialistas descartan una única causa del declive y apuntan a un proceso multifactorial muy complejo.

Entre los factores identificados figuran la expansión de la planta invasora sudamericana Tropaeolum majus, la elevada presión de avispas parasitoides sobre orugas y crisálidas, el posible papel de Pieris rapae como hospedador y potenciador de esos parasitoides, la reducción de las poblaciones de Crambe, la fragmentación de la laurisilva y los efectos devastadores de la sequía reciente, de gran intensidad y persistencia, sobre la vegetación y los hábitats.

Actuar con urgencia en La Palma

Ante la desaparición histórica en La Gomera y el probable colapso en Tenerife, los expertos consideran prioritario actuar con urgencia para estabilizar la población de La Palma, que constituye la única población actual.

Entre las medidas propuestas figuran la creación urgente de un centro público de cría en cautividad en la isla, la restauración del hábitat mediante la plantación y siembra de las plantas nutricias nativas y la eliminación de las especies exóticas invasoras que han propiciado su declive.

También se plantea realizar prospecciones intensivas y establecer un sistema de seguimiento a largo plazo.