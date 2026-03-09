Padylla, Premio Canarias de Comunicación 2026 por su trayectoria en el humor gráfico

El humorista gráfico José Luis Padilla Morilla, conocido como Padylla, ha sido distinguido con el Premio Canarias 2026 en la categoría de Comunicación, un reconocimiento que destaca su trayectoria como uno de los caricaturistas más influyentes del archipiélago y su aportación al humor gráfico y al análisis de la actualidad política y social de las islas.

Junto a Padylla, el jurado también ha reconocido a la Fundación Canaria Main, que ha recibido el galardón en la categoría de Acciones Altruistas y Solidarias, mientras que Fernando Martín Menis ha sido distinguido con el premio en el ámbito Internacional.

Todas estas distinciones, junto a las Medallas de Oro de Canarias, se entregarán el próximo 30 de mayo, durante el acto institucional con el que el Gobierno autonómico conmemorará el Día de Canarias.

Los Premios Canarias se instauraron en 1984 tras decidirse que el Día de Canarias se celebrase el 30 de mayo, fecha en que se celebró la primera sesión plenaria del Parlamento autonómico en 1983, con el fin de fomentar y premiar el esfuerzo de aquellas personas o entidades que hayan contribuido con su trabajo a la promoción y tutela de la cultura canaria y de los valores que representan la identidad regional.

Más de dos décadas retratando la política canaria

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1976, Padylla comenzó a publicar sus primeras viñetas en 1995 en La Gaceta de Las Palmas. Desde entonces, su humor gráfico se ha convertido en una referencia en el periodismo regional, retratando con ironía y sarcasmo la actualidad política, económica y social de Canarias.

A lo largo de su carrera ha colaborado con diversos medios del archipiélago, como La Tribuna de Canarias, La Gaceta de Canarias, La Opinión de Tenerife o La Provincia/Diario de Las Palmas, consolidándose como uno de los principales cronistas gráficos de la política autonómica.

Durante estos años ha caricaturizado a numerosos dirigentes públicos, desde los primeros gobiernos autonómicos hasta los ejecutivos más recientes, convirtiendo sus viñetas en una forma singular de narrar la actualidad del archipiélago.

Humor gráfico como crónica social

El propio Padylla ha defendido en numerosas ocasiones el valor del humor gráfico como herramienta crítica. Sus dibujos combinan sátira política, crítica social y referencias a la actualidad, convirtiendo cada viñeta en una mirada irónica sobre la realidad canaria.

Influenciado desde joven por autores como Ibáñez, Escobar, Quino o Jan, su estilo se caracteriza por personajes de rasgos exagerados y una visión mordaz de la política y la sociedad.

Además de su trabajo en prensa, ha participado en iniciativas destinadas a preservar el humor gráfico en Canarias, como la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas “Se nos fue el baifo”, creada para promover esta disciplina artística.

Padylla, viñetista de El Día y La Provincia / E. D.

Un reconocimiento a su trayectoria

Con el Premio Canarias 2026, el Gobierno autonómico reconoce la trayectoria de un autor que, durante más de 25 años, ha retratado con humor y espíritu crítico la evolución política y social del archipiélago.

El galardón será entregado el próximo 30 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de Canarias, en el acto institucional organizado por el Ejecutivo regional