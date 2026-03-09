Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derribo del Teatro Pérez MinikCharco de la ArenaTiempo en CanariasAccidente de tráfico en CanariasA prisión por ahogar en su bebéPadylla, premio Canarias de la Comunicación
instagramlinkedin

En Directo

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria

Clavijo abre el último año de la legislatura con la vivienda, la inmigración y la crisis de los servicios públicos en el centro del debate

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria (10/03/26) / Informativos RTVC

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

El Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria arranca este 10 de marzo en el Parlamento regional y marca el inicio del último año de la legislatura. La sesión permitirá al presidente, Fernando Clavijo, hacer balance de la gestión del Gobierno desde 2023 y exponer las medidas que prevé culminar antes del final del mandato.

La cita llega con varios asuntos pendientes. La vivienda sigue concentrando buena parte de la preocupación social por la falta de oferta y el encarecimiento del mercado; la gestión de la inmigración mantiene una fuerte presión sobre las Islas; y continúan abiertos los debates sobre salarios, financiación autonómica, sector primario y la defensa de la singularidad canaria ante el Estado y la Unión Europea.

Noticias relacionadas

A ello se suman las dificultades de los servicios públicos, con las listas de espera sanitarias, la saturación de las Urgencias y los retrasos en dependencia entre los principales problemas. El debate comienza, así, con dos planos claros: el del Gobierno, que tratará de defender su gestión y fijar sus prioridades para el tramo final de la legislatura, y el de la oposición, que pondrá el foco en los asuntos que siguen sin resolver.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El último aliento de la borrasca Regina en Canarias agravará este miércoles el temporal marítimo
  2. Humberto Hernández (filólogo): «Los canarios nos sentimos cada día más satisfechos con nuestra modalidad lingüística»
  3. Ranking' retributivo del Gobierno de Canarias: 39 altos cargos ganan más que el presidente
  4. La borrasca Regina pone a Canarias en alerta para este miércoles
  5. La Policía Canaria registra un centro de menores migrantes en Puerto de La Cruz
  6. El Teide recupera fuerzas: las entrañas de Tenerife vibran con más de un centenar de pulsos sísmicos
  7. Así es el volcán de Enmedio: la estructura submarina entre Tenerife y Gran Canaria
  8. Los ‘sobresueldos’ del Gobierno de Canarias: 2,5 millones en dietas y 9.000 viajes

Investigadores del IAC y la ULL logran la medición más precisa de una capa clave del interior del Sol

Investigadores del IAC y la ULL logran la medición más precisa de una capa clave del interior del Sol

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria

Alexander Delgado (Gente de Zona): «Canarias nos resulta especial porque los isleños son los que más se parecen a nosotros, los cubanos»

Alexander Delgado (Gente de Zona): «Canarias nos resulta especial porque los isleños son los que más se parecen a nosotros, los cubanos»

Padylla, Premio Canarias de Comunicación 2026 por su trayectoria en el humor gráfico

Padylla, Premio Canarias de Comunicación 2026 por su trayectoria en el humor gráfico

Cambios en la adjudicación de vivienda pública en Canarias: ¿Cuáles son los nuevos criterios?

Cambios en la adjudicación de vivienda pública en Canarias: ¿Cuáles son los nuevos criterios?

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria, sesión de tarde | 10/03/26

Piden declarar a una mariposa endémica canaria como especie amenazada en situación crítica

Piden declarar a una mariposa endémica canaria como especie amenazada en situación crítica

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria (10/03/26)

Tracking Pixel Contents