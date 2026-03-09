Los canarios pagan de media 13,05 euros por metro cuadrado de alquiler al mes

El precio medio del alquiler en Canarias se situó en 13,05 euros por metro cuadrado al mes en febrero de 2026, según un informe mensual publicado por el portal inmobiliario pisos.com. La cifra supone una ligera subida mensual del 0,33%, aunque representa una caída del 4,83% respecto al mismo mes del año pasado.

El comportamiento del mercado en el Archipiélago contrasta con la tendencia nacional. En el conjunto de España, el alquiler alcanzó un precio medio de 14,45 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 0,77% en el último mes y del 12,71% en términos interanuales.

Mientras, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha caído un 5,88% en el último año. El dato sitúa a la provincia tinerfeña entre las que más ha reducido el precio de la vivienda en alquiler en España en términos interanuales, en un contexto marcado por el encarecimiento generalizado del mercado en el conjunto del país.

El alquiler continúa subiendo en España

Mientras el precio se modera en la provincia tinerfeña, el mercado del alquiler continúa al alza en el conjunto del país. En febrero, el precio medio en España alcanzó los 14,15 euros por metro cuadrado, con una subida del 0,77% mensual y del 12,71% interanual.

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, advierte de que el acceso a la vivienda en alquiler se está convirtiendo en "un problema creciente en muchas ciudades".

"Los precios de alquiler no dejan de subir, la oferta se reduce y el acceso a una vivienda bajo esta fórmula se ha convertido en un auténtico problema social en muchas ciudades", explicó.

Menos viviendas disponibles para alquilar

Según Folt, el problema del alquiler en España no responde únicamente a factores económicos, sino también a cuestiones regulatorias.

En este sentido, señala que cada vez hay menos viviendas disponibles para alquiler de larga duración, ya que algunos propietarios optan por retirar sus inmuebles ante la percepción de inseguridad jurídica o los cambios en la normativa.

Canarias se sitúa entre las regiones que bajan el alquiler

El informe también refleja que Canarias es una de las pocas comunidades autónomas donde el precio del alquiler ha bajado en el último año.

Junto al Archipiélago, solo Baleares registró también un descenso interanual, con una caída del 2,05%, mientras que en otras regiones las subidas fueron mucho más pronunciadas.