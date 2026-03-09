Amplia cobertura para la retransmisión en directo de los Premios Dial

Este jueves 12 de marzo se celebra la 30ª edición de los Premios Dial Tenerife. La gala se podrá seguir a partir de las 22:00h. (21:00h. en Canarias) a través de cadenadial.com, del canal de YouTube de Dial y del canal de televisión Divinity. Además, desde las 20:00h. (19:00h. en Canarias) tendrá lugar una retransmisión especial previa con los mejores momentos de la alfombra roja en la web y el canal de YouTube de Cadena Dial. Por último, Telecinco y Televisión Canaria programarán una redifusión de los Premios el sábado 14 de marzo por la mañana y por la noche respectivamente.

Este año, los artistas premiados son Luis Fonsi, Laura Pausini, Leire Martínez, Pablo Alborán, Carlos Vives, Sergio Dalma, Pablo López, Amaral, Café Quijano, Ezio Oliva, Marta Sánchez, Nil Moliner, Funambulista, Antoñito Molina, Depol, Antonio José, Merche y Kany García. Por otro lado, Ana Torroja, Luz Casal, Mónica Naranjo y Antonio Carmona recibirán los Premios Dial a la Trayectoria en reconocimiento a sus destacadas carreras en la música en español. La gala, presentada por Leire Martínez, reunirá a diversas personalidades de la música, la cultura, la televisión y la creación de contenidos digitales que participarán en la entrega de los galardones tras desfilar por una de las primeras grandes alfombras rojas del año.

Las últimas entradas para asistir a la gala de los Premios Dial Tenerife en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife están disponibles en la web de Dial.

RETRANSMISIÓN PREMIOS DIAL TENERIFE 2026

Jueves 12 de marzo

20:00h. (19:00h. en Canarias): Especial alfombra roja en web y YouTube de Cadena Dial

22:00h. (21:00h. en Canarias): Premios Dial Tenerife 2026 a través de Cadenadial.com, canal de YouTube de Dial y Divinity.

Sábado 14 de marzo

7:00h. (6:00h. en Canarias): Redifusión Premios Dial Tenerife 2026 en Telecinco.

23:50h. (hora insular canaria): Redifusión Premios Dial Tenerife Premios Dial Tenerife 2026 en TV Canaria.