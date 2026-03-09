Alexander Delgado (Gente de Zona): «Canarias nos resulta especial porque los isleños son los más se parecen a nosotros, los cubanos»

Los cubanos Gente de Zonarealizarán este verano su primera gira por España, con un total de once fechas. El dúo formado por Alexander Delgado y Randy Malcom llegará a Tenerife el 17 de julio y actuarán dentro del Tenerife Cook Music Fest.

Tras más de 20 años de trayectoria musical, esta es la primera vez que Gente de Zona organiza una gira por España. ¿A qué se debe esa decisión?

Llevamos muchos años haciendo giras internacionales en diferentes países, como Italia o Dinamarca y, aunque no hayamos hecho nunca antes una gira por España, sentimos que es el público más estable y consistente que tenemos, con una gran cantidad de seguidores. Aun así, tras anunciar esta gira nos ha sorprendido mucho la acogida que ha tenido. La música de una parábola, hay muchos artistas nuevos, hay muchas tendencias y muchos ritmos que están determinando la música que se escucha, lo que escuchan los jóvenes. Así que para nosotros, que llevamos tantos años visitando un territorio como España, nos da una satisfacción tremenda poder anunciar tantas fechas este año. Nos sentimos muy orgullosos y felices. Estamos preparando un espectáculo nuevo para esta gira en concreto, porque queremos que sea algo bien diferente y exitoso. Estamos muy emocionados trabajando en ello.

Han avanzado que preparan un directo impactante, muy bien preparado y con sorpresas. ¿Nos pueden adelantar algo de lo que verá el público español?

Tendremos varias colaboraciones y vamos a tratar de que a cada concierto vengan artistas que han participado en nuestro nuevo disco, así como otros que han colaborado con nosotros a lo largo de nuestros más de 20 años de carrera. Cada día contamos con nuevas colaboraciones de artistas españoles que empiezan a sobresalir, que son jóvenes y con los que queremos tener relación. Gente de Zona ha trabajado muy fuerte a lo largo de estos años, nos hemos consagrado y tenemos muchos temas que se han convertido en números uno, pero creemos que es necesario forjar esas relaciones con las nuevas generaciones porque esa es nuestra manera de mantenernos vivos y seguir evolucionando. Así que en estos conciertos vamos a contar con artistas nuevos. De hecho, ya estamos visitando algunos estudios para ir preparando cosas para esta gira.

En el caso de Tenerife, actuarán en el marco de la nueva edición del Cook Music Fest. ¿Cambia mucho su propuesta si se trata de un concierto de ustedes solos o de un festival con más artistas?

La diferencia está en el tiempo del que disponemos. Cuando trabajamos solos nuestro repertorio puede ser un poquito más amplio pero en cualquier caso mantenemos la esencia porque la gente quiere corear las canciones que va a escuchar. Lo que sí creo res que vamos a aprovechar muy bien el tiempo que nos den sobre el escenario.

¿Qué es lo que esperan de este concierto en Tenerife y de todo el resto de la gira programada?

Me gustaría que el público acuda bien preparado a todas estas actuaciones. Esperamos que disfruten este verano de nosotros porque llegamos a España con muy buenas propuestas, así que nos vemos próximamente.

¿Qué canción no puede faltar en un concierto de Gente de Zona?

Hay tres canciones que no pueden faltar. La primera es Bailando, la segunda es nuestra versión de la Macarena y Piensas (Dile la Verdad).

En estos conciertos de la gira española seguro que también incluyen canciones de su último trabajo discográfico, Reparto. ¿Cómo se gestó ese álbum?

En Cuba existe ahora mismo una nueva tendencia musical que se llama reparto y nuestros compatriotas, debido al éxito del que disfrutamos a nivel internacional, pensaban que estábamos un poco lejos de lo que está pasando en nuestro país. Así que con este disco hemos querido curar esa herida y además hemos apoyado a algunos nuevos talentos de nuestro país que están luchando por tener una mayor exposición internacional. Creemos que este era el granito de arena que nosotros podíamos aportar para que se sientan apoyados. El disco quedó muy bien y hay varias canciones que han tenido bastante éxito.

Habla de colaboraciones en este nuevo disco, pero también han realizado otras muchas a lo largo de su carrera. ¿Nunca han dejado de tenerlas en cuenta a la hora de ofrecer nueva música?

Estas colaboraciones ocurren a veces inconscientemente. Hubo un momento, durante el mejor momento de Gente de Zona, que se nos acercó tanta gente que tuvimos que dejar algunas en el tintero. Algunos de esos temas se convirtieron en auténticos himnos y nos acostumbramos a que fuera algo natural colaborar con otros artistas. Había muchas propuestas pendientes, como Sebastián Yatra, y hace cuatro o cinco meses pudimos publicar nuestra canción conjunta al fin. También hemos cantado junto a Omar Montes, con el que grabamos hace un año aproximadamente.

Ahora que visitarán España y podrán estudiar la posibilidad de realizar nuevas colaboraciones, ¿qué es lo que buscan cuando empiezan a perfilar una nueva canción junto con otro artista?

La música es palabra y creo que el intercambio entre artistas es un intercambio de cultura y de ideas. En el mercado actual, ya nadie hace un disco solo y creo que las colaboraciones, el intercambio con otros artistas y culturas, es lo que da el éxito. Nuestros oyentes son muy diferentes, y proceden de diferentes culturas y por eso lo bueno de las colaboraciones es que sacamos lo mejor los unos de los otros. Y eso es algo que nos beneficia a todos, tanto a las generaciones nuevas, que entran en contacto con artistas que ya llevamos años en la industria, como a nosotros mismos que hace que saquemos fuera otros sentimientos y eso el público lo nota y lo disfruta.

Y en cuanto a esas colaboraciones, ¿tienen en cuenta también al talento canario?

Sí. Hemos estado conversando con Maikel Delacalle desde nuestra gira anterior y ya hemos oído algunas canciones que nos ha enviado y estamos tratando de cerrar algo porque estamos muy comprometidos. Se trata de un artista muy talentoso y, de hecho, el otro día estuvimos en el estudio examinando alguna de sus propuestas y creo que vamos a sacarla adelante. Canarias es muy especial para nosotros porque creo que, de toda España, los canarios son los que más se parecen a los cubanos, así que nos identificamos muy bien con todos ustedes.