Eva Villaver, subdirectora del IAC: "Que las mujeres ganen derechos no significa que ellos los pierdan"

La astrofísica Eva Villaver ha tomado asiento en los órganos de decisión más importantes de la ciencia aeroespacial de España y Europa. Pese a su tendencia a la gestión, se embarca en todos los retos ilusionantes que le permitan sentir la ciencia de cerca. No niega, sin embargo, haber tenido que remar a contracorriente en un sector que sigue estando muy masculinizado.

Hace poco la eligieron para integrar el comité científico de la Agencia Espacial Europea (ESA). ¿Cuáles es su papel dentro de la institución?

Mi participación en esos comités de la ESA es como asesora. Es un órgano senior que funciona para proporcionar asesoramiento acerca de las nuevas misiones a seleccionar –científicas por supuesto– y de hacer los planes a futuro.

¿Diría que el hecho de que usted integre el comité es una oportunidad para que Canarias siga creciendo en el ámbito aeroespacial?

Canarias ya está haciendo una apuesta por lo aeroespacial, y lo está haciendo a través del Cabildo de Tenerife. Tiene un plan estratégico, tiene una apuesta clara con la constelación canaria. En la ESA yo aporto un grano de arena más a la visibilidad también. Por tanto, que una persona del ecosistema canario esté formando parte de esos comités de decisión es positivo para todos.

También usted estuvo involucrada en los inicios de la Agencia Espacial Española en 2023 ¿Cómo cree que esta institución ha contribuido a posicionar a España dentro del sector aeroespacial?

La agencia era una necesidad a gritos en todo el sector espacial en España. Porque necesitamos un interlocutor único con todo el ecosistema espacial mundial, ya que otros países lo tenían y España no. Tener una voz única necesariamente tiene que ayudar. Y era algo que era una necesidad a gritos, que por fin se ha llevado a cabo.

Como subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ¿qué retos de los que se le han planteado le han resultado más interesantes?

El IAC es un instituto muy grande, muy complejo y con muchos proyectos que ilusionan. Algo que sería realmente increíble que pudiésemos hacer realidad es conseguir que el TMT se venga a La Palma. Eso es algo en lo que estamos trabajando y que sería realmente especial. Pero el IAC un instituto muy grande y con muchas patas, con muchas divisiones y cada una de ellas, está haciendo cosas increíbles.

Ha pertenecido a diversos centros de investigación. ¿Ha visto una estructura científica similar a la del IAC?

El IAC es único. Hay instituciones que hacen mucho desarrollo instrumental, otras que se centran en la ciencia y algunas que gestionan observatorios, pero no existe ninguna institución que gestione dos observatorios, desarrolle instrumentación, haga transferencia de tecnologías y realice investigaciones de frontera. Todas esas visiones, desde pensar una idea, desarrollar un instrumento para hacerla posible, colocar el instrumento y que vea su luz, es fascinante y revela que el IAC es un ecosistema único en el mundo.

Después de tanto tiempo en la gestión, ¿echa de menos hacer ciencia?

No, sigo haciendo ciencia, porque lo que hacemos aquí arriba también está muy vinculado a la ciencia. No está separado de ella. Y, además, siempre tenemos que tener un pie en ella, porque si no perdemos un poco el norte. La ciencia es parte de mi ADN. Si no la hago, no tiene sentido lo que hago tampoco. Con la gestión tienes una vista de pájaro de cómo funcionan las cosas. Sales de alguna manera de tu mirada enfrente del ordenador y tienes una mirada más amplia.

¿El sector aeroespacial está masculinizado?

Todos los sectores STEM están masculinizados. Es una realidad. Todo lo que tenga que ver con ciencia, ingeniería o matemáticas está masculinizado.

¿Diría que la situación ha cambiado de alguna manera en los últimos años?

Ojalá hubiese cambiado, pero los números no acompañan. La proporción de mujeres en este tipo de carreras se va manteniendo, los famosos diagramas de tijeras siguen siendo una realidad y los porcentajes siguen siendo pequeños. Es muy triste porque si no accedemos de manera igualitaria a empleos con un buen nivel de ingresos, no vamos a alcanzar la igualdad. Y lo que tienen en común prácticamente todas las sociedades antidemocráticas es que son profundamente desiguales en cuestiones de género y muy misóginas. Por eso, si queremos sociedades libres, democráticas y justas, necesitamos la igualdad.

¿Cómo es navegar en ese ámbito machista como mujer?

Navegar como mujer en entornos machistas no es algo a lo que simplemente una se acostumbre, es que como muchas no han conocido otra cosa, se piensan que es así. A veces son pequeñas cosas que son continuas, gotas de agua que se van acumulando y no se sienten una a una. Pequeñas incidencias cotidianas.

Cuando se habla de la necesidad de conseguir que más mujeres jóvenes se interesen por carreras STEM, a veces se cuestiona bajo el pretexto de que «cada uno haga lo que quiera», ¿qué opina usted?

Estamos educando en la desigualdad. Queramos reconocerlo o no, las sociedades siguen siendo machistas y penalizan desde pequeñitos. Cambiar mentalidades y percepciones es un proceso lento. Muchas veces son percepciones muy subjetivas, la gente no percibe que es desigualitaria o que tiene una visión machista porque son cuestiones heredadas.

¿Qué opinión le merece la ola reaccionaria que amenaza los avances del feminismo?

Forma parte de la misma estructura. Ahora está habiendo una deriva hacia cierto tipo de pensamiento aquí se le echa la culpa de nuevo al feminismo porque siempre las mujeres cuando buscamos la igualdad. Pero esto no es un juego de suma cero como nos están haciendo creer. Que las mujeres ganen derechos no significa que los hombres las pierdan. Que las mujeres ganen derechos significa que las sociedades serán más justas.