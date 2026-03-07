Los ‘sobresueldos’ del Gobierno de Canarias: 2,5 millones en dietas y 9.000 viajes

Los altos cargos y personal de confianza del Gobierno gastaron el año pasado en torno a 2,5 millones de euros en concepto de indemnizaciones por razón de servicios -comidas, hoteles y desplazamientos al margen de sus retribuciones salariales-, lo que supone en torno a 6.600 euros de media diarios en dietas para las arcas públicas, con más de 9.000 viajes contabilizados en 2025.

Estas cifras, sin embargo, podrían quedarse cortas: a estas alturas del año, el Portal de Transparencia aún tiene pendiente de publicar el desglose detallado del segundo semestre del ejercicio anterior de la Presidencia del Gobierno -que no ha podido todavía liquidar sus gastos por un problema de falta de personal por jubilación, según indican desde este área- y de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias -que no ofrece explicaciones-, lo que previsiblemente elevará el gasto total de forma considerable.

Viajes, comidas y alojamientos

Del total en indemnizaciones, el 55% (1,33 millones de euros) se destinó estrictamente al transporte, mientras que el 45% restante (1,09 millones de euros) se fue en el capítulo de dietas, donde el alojamiento en hoteles tiene un peso fundamental seguido de las comidas. Según los datos del Portal de Transparencia, el Gobierno de Canarias cuenta con una cúpula compuesta por un total de 274 personas, divididas entre 149 altos cargos y 125 personas de personal de confianza.

Gastos de consejeros

La consejera que más fondos destinó a indemnizaciones por razón del servicio en 2025 fue Jéssica de León (Turismo y Empleo), con un gasto de 47.931 euros tras realizar 110 viajes. Le sigue de cerca Narvay Quintero (Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria) con 44.860 euros en total y 53 viajes .

Tras él, Migdalia Machín (Universidades, Ciencia y Cultura) consumió 40.806 euros y realizó 83 viajes; Pablo Rodríguez (Obras Públicas, Vivienda y Movilidad) gastó 34.864 euros y computó 75 desplazamientos; Esther Monzón (Sanidad), 29.642 euros y 48 viajes; y Poli Suárez (Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes), 25.531 euros en 163 viajes.

Mariano Hernández Zapata (Transición Ecológica y Energía) empleó 22.276 euros en dietas y transportes con 186 viajes; Nieves Lady Barreto (Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad), 18.172 euros; Manuel Domínguez (vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos), 12.738 euros; y al final del escalafón, la más comedida, Matilde Asián (Hacienda y Relaciones con la Unión Europea), con 10.256 euros de gasto en dietas y transporte el año pasado.

Fernando Clavijo (presidente) y Candelaria Delgado (Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias) gastaron 18.359 euros y 25.802 euros, respectivamente, en el primer semestre del año pasado, porque aún no han publicado en el Portal de Transparencia el segundo semestre, con lo que aumentará su gasto final.

Horacio Umpiérrez, el más 'gastón' del Gobierno

Pero el ‘ranking’ de gasto en dietas y viajes no lo encabezan los miembros del Gobierno. Hay una figura que sobresale: el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Horacio Umpiérrez, que ha pulverizado todos los récords del Gobierno con un gasto de 74.136 euros -109 viajes-, casi la retribución anual de Clavijo (79.925 euros).

Sumando su remuneración anual (81.163 euros) más sus gastos en dietas y desplazamientos, el coste total de este alto cargo para las arcas públicas se dispara hasta 155.300 euros, en el ‘número 1’ del Gobierno, incluso por encima de Matilde Asián, la consejera mejor pagada con una retribución anual de 137.202 euros y un gasto de 10.256 en indemnizaciones por razón de servicio, lo que hace que su factura total sea de 147.458 euros. Umpiérrez ha dispuesto de 32.990 euros en alojamientos, una cifra superior al gasto total anual de muchos consejeros del Ejecutivo.

En los cinco primeros puestos, junto a Umpierrez pero muy por detrás, le siguen Celia Alberto Pérez (directora general de Asuntos Europeos). Aunque realizó solo 42 viajes, acumuló 55.863,47 euros en gastos, un coste medio de 1.330 euros por desplazamiento, algo que tiene cierta lógica por su cargo. En tercer lugar se sitúa la consejera Jéssica de León, con 110 viajes y un gasto de 47.931 euros; cuarta posición, Narvay Quintero, con 53 viajes y un total de 44.860 euros, destacando por el gasto en manutención (17.511,78 euros); y quinto, Eduardo García Cabello (Viceconsejero de Agricultura), con 40.924 euros en 66 viajes. Y la lista sigue hasta llegar a los 2,5 millones de euros en 2025.

La menos que gasta y el más viajero

Por contra, la directora de la Agencia Tributaria Canaria (ATC), Raquel Peligero, fue la que menos gasto registró, con 689 euros en 2025.

Si se mide la actividad por número de desplazamientos, el récord lo tiene Onán Cruz Díaz (director general de Ordenación del Territorio). En 2025 realizó 177 viajes, lo que supone una media aproximada de un desplazamiento cada dos días durante todo el año, aunque su gasto total fue de 26.265 euros.

Regulación de dietas

Los altos cargos y el personal en comisión de servicio no tienen un límite global de gasto. En territorio español, pueden percibir hasta 166,25 euros por alojamiento y 53,34 euros por manutención diaria, con un plus de hasta 50 euros en ciudades de alto coste como Valencia, Zaragoza, Málaga, San Sebastián y Palma de Mallorca. Además, se reembolsa el uso de vehículo propio a 0,26 euros por kilómetro. En el extranjero, las dietas varían por país, por ejemplo, 256,50 euros en Bélgica y 253 euros en Portugal.