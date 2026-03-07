¿Klikiti es un DJ de…?

Soy un DJ de música electrónica, menos cuando pincho música no electrónica. Así que un DJ de… ¿música?

¿Por qué se hizo DJ?

En el 97 vi a Prodigy en Tenerife y eso me cambió la vida. Ya llevaba par de años metido en la música tocando la batería en bandas cuando me mudé a Londres. Allí era difícil seguir con las bandas pero conocí a mi primera tribu de electrónica en una rave y desde entonces no he parado.

¿De dónde viene su nombre artístico?

De un documental llamado One Dolar, el precio de la vida. Un señor que al principio estaba muy contento que lo sacaran haciendo maldades pero al rato ya no le pareció tan divertido le decía al cámara: ‘Klikiti hernmano, klikiti’ para que cortara la grabación.

Si le dijeran: ‘Pon lo que quieras y lo que te gusta’ en cualquier sesión, ¿qué pincharía?

Es que si no puedo poner 100% lo que quiero, no aceptaría ir a ningún lado a poner música.

¿Una canción donde se quedaría a vivir, que empieza a sonar y no quiere que se acabe?

El día de mi suerte de Willie Colón & Héctor Lavoe.

Y al contrario, ¿qué canción le parece tan insufrible que si pudiera la borrarías de la historia?

Nunca jamás borraría una canción de la historia, ya que creo que toda música tiene su lugar y su público y esa es la magia de la música, de unir a pers… bueno venga sí. Avalancha de Héroes del Silencio, (risas).

Aparece un genio y le concede un deseo como DJ: pinchar en el festival, club, espacio de todo el mundo soñado. ¿Cuál diría?

Pues parecerá pretencioso pero ya los he cumplido. Tener mi propio sound system como Demolition Services Sound System o montar un lugar como El Baladero. O que me inviten a pinchar en el festival más xaxi de las islas, el Her Festival. Creo que una de las cosas que fallan en las escenas es estar a gusto con lo que se tiene, y si no lo tienes, crearlo para luego cuidarlo.

La mayoría de los DJ no podemos vivir de la música. ¿Qué es lo que le da de comer?

Soy ingeniero de automatizaciones y de agentes avanzados de inteligencia artificial.