EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Trump confirma su reconocimiento del Gobierno de Venezuela tras la restauración de relaciones diplomáticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este sábado su reconocimiento del Gobierno de Venezuela liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez después de que Estados Unidos y las autoridades en funciones del país acordaran el jueves restablecer relaciones diplomáticas y consulares.

"Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al Gobierno de Venezuela. Lo hemos reconocido de manera legal y también hemos alcanzado un histórico acuerdo sobre el oro", ha manifestado Trump en un discurso ante los principales líderes de la derecha latinoamérica en Florida con motivo de una cumbre contra el narcotráfico.

Trump ha celebrado también un "histórico" acuerdo sobre el oro venezolano "para permitir que nuestros dos países colaboren y faciliten la venta de oro y otros minerales venezolanos".