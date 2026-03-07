CC prioriza el pacto con 1º Canarias en las elecciones autonómicas

Sin quitar ojo a lo que pueda hacer Pedro Sánchez con las elecciones generales, los partidos canarios ya diseñan sus estrategias con vistas a las elecciones autonómicas, insulares y municipales de mayo de 2027. El tablero político del Archipiélago se juega a varias bandas aunque las diferencias con los comicios de 2023 radican en dos elementos principales: la reconfiguración de los partidos nacionalistas tras la ruptura interna de NC y el nacimiento de Municipalistas Primero Canarias, por un lado, y el posicionamiento de las fuerzas a la izquierda del PSOE en las Islas, con conversaciones avanzadas desde hace meses lideradas ahora por NC y Podemos, por otro.

Coalición Canaria (CC) aspira a consolidarse en la cita con las urnas del próximo año y su prioridad pasa por alcanzar un acuerdo con Primero Canarias para afianzarse en la isla de Gran Canaria, la asignatura pendiente de la formación nacionalista desde hace 20 años tras la ruptura de la que surgió NC. Dos décadas después las tornas pueden cambiar en un acuerdo electoral autonómico que incremente los escaños nacionalistas en el Parlamento por Gran Canaria, además de reforzar la presencia en islas como Lanzarote o El Hierro, en las que se han sucedido distintas fragmentaciones en el espacio nacionalista.

El adelanto o no de las elecciones generales será determinante para esta confluencia nacionalista. El PSOE y Moncloa mantienen que los comicios serán en 2027, ahora bien la clave está en si serán antes o después de las elecciones autonómicas. Entre los socialistas se abre paso la idea de situar las elecciones antes de las autonómicas, lo que supondría convocarlas en el primer trimestre del próximo año con el fin de evitar un posible descalabro si se postergan al verano. Sin embargo el escenario político nacional e internacional es muy cambiante y la guerra desatada en Oriente Próximo por los ataques de EEUU e Israel a Irán podrían cambiar los planes de Moncloa en función de cómo discurran los acontecimientos en las próximas semanas y meses.

La decisión de Sánchez sobre las elecciones generales será clave para facilitar la alianza en la cita de mayo de 2027

Fuentes de CC admiten que un adelanto de los comicios generales facilitaría el acuerdo con Municipalistas Primero Canarias de cara a las autonómicas y municipales. Ambas formaciones, junto a otras de índole insular y municipal, irán en confluencia al Congreso y al Senado con el fin de incrementar la presencia de los nacionalistas canarios en Las Cortes para hacer frente a la creciente polarización de la política estatal y los perjuicios que este escenario puede ocasionar a los intereses y derechos del Archipiélago. Los dirigentes de Primero Canarias están realizando una ronda por todas las islas en lo que han llamado mesa de unidad nacionalista, conversaciones en las que también se toma el pulso a fuerzas locales, alcaldes y dirigentes de las islas para comprobar si hay mimbres para ir juntos a la cita con las urnas de mayo de 2027. Estos movimientos de la nueva formación política son vistos con interés por CC: «Cada uno nos estamos moviendo en nuestros respectivos ámbitos», añaden las fuentes nacionalistas.

Expectativas

Desde CC se tiene la expectativa que alcanzar un acuerdo para las elecciones autonómicas con Primero Canarias no tendrá problemas irresolubles, al igual que para los comicios en los cabildos insulares. No obstante, el Cabildo de Gran Canaria mantiene una serie de incógnitas que aún no están resueltas y que podrían dificultar el proceso. Uno de los interrogantes que está sobre la mesa es el futuro político del presidente de la Corporación insular, Antonio Morales, que mantiene firme el gobierno insular pese a las tensiones existentes entre los consejeros de Primero Canarias –Teodoro Sosa y Raúl García Brink– y los de NC, fundamentalmente con Carmelo Ramírez. A NC le interesa que Morales vuelva a repetir como candidato, pero en CC están convencidos de que el presidente insular se retirará de la política activa, entre otros motivos porque las expectativas electorales de la formación canarista ya no son las de otras citas electorales tras la ruptura interna. Sin embargo Morales mantiene la incógnita y no ha aclarado aún su decisión.

La complejidad de la política local y la pugna con NC dificultan los posibles acuerdos en los ayuntamientos

La formación nacionalista sí reconoce que las mayores dificultades para allanar la alianza nacionalista estarán en los municipios. La política local es cada vez más compleja con un amplio abanico de partidos de ámbito municipal de diferentes tendencias, singularidades y enfrentamientos personales que en muchas ocasiones determinan la vida política local. El principal atractivo que tiene Primero Canarias para CC es que cuenta con un ramillete de partidos, alcaldes y dirigentes locales que le otorga una destacada presencia en los municipios de Gran Canaria y un importante caladero de votos. Los posibles acuerdos que se puedan conformar se analizarán municipio a municipio para sopesar la realidad de cada uno y evitar fricciones y confrontaciones.

Tanto CC como Municipalistas Primero Canarias valoran también la fuerza que hasta la crisis interna ha tenido NC en los ayuntamientos, por lo que la pugna electoral en algunos de ellos se vislumbra complicada. La formación canarista está decidida a alcanzar acuerdos con partidos locales y a constituir ejecutivas en aquellos municipios en los que se ha quedado sin socios para confrontar con Primero Canarias. La pelea por el voto local se prevé difícil y crispada ya que será esencial para alcanzar más representación en los cabildos y en el Parlamento.