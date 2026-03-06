Rescatan al sureste de Fuerteventura a 60 personas de una neumática que se buscaba desde hace días

La Salvamar Izar de Salvamento Marítimo ha rescatado a las 12:35 horas y a 50 kilómetros al sureste de la isla de Fuerteventura a 60 personas de origen magrebí y subsahariano de una neumática que se buscada desde hace días.

Según Cruz Roja, los pasajeros son 56 hombres, dos mujeres y dos menores, y todos ellos se encuentran en buen estado de salud.

La embarcación de Salvamento Marítimo que ha auxiliado a estas personas, después de que su lancha fuera localizada esta mañana por un avión Sasemar 103 de la sociedad estatal, se dirige con ellas, al muelle de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, donde se prevé que sean desembarcadas a las 16.00 horas.

Migrantes llegados a Canarias. / Anna Kuznetsova (EFE)

Así lo han confirmado a EFE fuentes de los servicios de emergencia después de que el Sasemar 103 detectara esta mañana a la neumática cuando se encontraba a unos 56 kilómetros al sureste de Gran Tarajal, zona por la que navegaba un mercante al que se pidió que permaneciera a su costado hasta la llegada de la Salvamar Izar, dadas las malas condiciones del mar y la visibilidad media que se registraba.

A ello se sumaban vientos de hasta 39 nudos y olas de entre 5 y 6 metros, según han resaltado esta mañana a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.