Las I Jornadas de Formación para Entidades Locales abordan la responsabilidad contable y la integridad institucional

Las I Jornadas de Formación para Entidades Locales, organizadas por las Áreas de Ayuntamientos y Cabildos de la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas, celebraron en el TEA–Tenerife Espacio de las Artes su segunda y última jornada, en la que se abordan algunas de las cuestiones más relevantes para el control y la gestión económico-financiera en las administraciones locales.

La sesión estuvo dedicada al análisis de aspectos clave como la remisión de información por los órganos de Intervención local sobre el ejercicio del control interno, la responsabilidad contable y los sistemas de integridad institucional como herramienta para mejorar la gestión pública y prevenir riesgos en la administración.

Entre las ponencias previstas figura la intervención del consejero de Entidades Locales del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres Morato, dedicada a la responsabilidad contable en el ámbito local, así como la exposición sobre los sistemas de integridad institucional a cargo de responsables técnicos de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

El programa concluirá con una mesa redonda centrada en la tramitación de los expedientes de revisión de oficio y su relación con los reconocimientos extrajudiciales de crédito, un ámbito especialmente relevante en la práctica administrativa de las entidades locales. En el debate participan representantes del Tribunal de Cuentas, la Audiencia de Cuentas de Canarias, el Consejo Consultivo de Canarias y el Consejo de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL).

Las jornadas reúnen a más de 180 técnicos y cargos públicos de ayuntamientos y cabildos del Archipiélago, entre ellos interventores, tesoreros, secretarios generales y funcionarios de la administración local, con el objetivo de profundizar en el control externo, la integridad institucional y la mejora de la rendición de cuentas.

El encuentro fue inaugurado ayer por el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, quien destacó la importancia de la cooperación entre instituciones de control para mejorar la gestión pública y reforzar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

I Jornadas de Formación para Entidades Locales celebradas en TEA, en Santa Cruz de Tenerife. / E. D.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, encargada de cerrar el acto inaugural, subrayó por su parte que la rendición de cuentas constituye uno de los pilares de la calidad democrática y un elemento clave para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

También intervinieron el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el consejero de Entes Locales del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres Morato; la presidenta de la FECAM, María Concepción Brito Núñez; la presidenta del Consejo General de COSITAL, Pilar Ortega Jiménez; y el director insular de Hacienda del Cabildo de Tenerife, Juan Carlos Pérez Frías.

Asimismo estuvieron presentes los consejeros de las Áreas de Ayuntamientos y Cabildos de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Almudena Estévez y José Estalella, con una implicación destacada en la organización de estas jornadas, así como el consejero del Área de Comunidad Autónoma, Luis Ibarra, junto a representantes de ayuntamientos y cabildos de las islas.