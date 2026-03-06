La historia de Cheikh y Mamadou, dos jóvenes que arriesgaron la vida por su futuro: "Quedarse en el mar no era una opción"

Cuando Cheikh llegó a España lo hizo impulsado por el deseo de buscar una vida mejor. Han pasado ya tres años desde entonces y actualmente vive en Madrid, aunque su entrada al país no fue sencilla. Salió de Senegal en 2019 y se instaló en Marruecos, donde empezó a trabajar con el objetivo de ahorrar lo suficiente para costear el viaje a Europa, el lugar en el que esperaba encontrar las oportunidades que en ese momento no hallaba en su país de origen. Pasó de estudiar idiomas en la universidad de Senegal a trabajar en el campo en Marruecos, donde compartía jornada con otros seis senegaleses. "Mi vida, antes de tomar la decisión de marcharme, no era estable. Como la mayoría de los jóvenes, teníamos muchísimas dificultades para construir la vida que sentíamos que merecíamos", recuerda.

El momento en el que decidió emprender definitivamente el camino fuera de África lo tiene grabado con claridad. "Hubo una crisis muy grande. Yo tenía el sueño de ayudar a mi familia, de mejorar mi vida, pero mi país no podía darme eso". Finalmente, en 2023, con tan solo 24 años, llegó a bordo de un cayuco a Canarias, justo cuando el Archipiélago comenzaba a experimentar un aumento sostenido de llegadas que se prolongó hasta 2024, año en el que se batieron todos los récords por la ruta atlántica, considerada la más peligrosa y letal del mundo.

Cuando logró alcanzar las costas canarias, su primer pensamiento fue para su familia. La había dejado atrás para emprender "un viaje peligroso" y, al poner los pies en tierra firme, lo invadió una sensación de esperanza. "En ese momento me sentí un hombre que había logrado cumplir su sueño de llegar a España", recuerda.

La ruta canaria

La travesía no fue fácil. Los últimos datos publicados por Caminando Fronteras en su informe Monitoreo del derecho a la vida 2025 revelan la magnitud del riesgo: cada día, cinco personas pierden la vida en su intento de alcanzar las costas canarias. Solo en 2025, en la ruta atlántica murieron 1.906 personas. "Sabíamos que cruzar el mar para llegar a España era un riesgo. Antes de subirnos entendíamos las circunstancias. Sabíamos que la gente podía morir", explica Cheikh. Durante el viaje hubo momentos especialmente duros. El tiempo empeoró de forma repentina: "El viento, las olas… Pero nunca nos rendimos. Yo tenía que llegar a España sí o sí. Lo que me empujaba era un sentimiento de lucha y de coraje. Había dejado todo atrás. Morir en el mar no era una opción".

Paralelamente, otra historia se abría paso en las Islas. Llegar a Canarias tampoco fue sencillo para Mamadou Dambele. Arribó a la región cuando todavía era menor de edad. Tenía 17 años y ya lleva dos viviendo en las Islas. Partió de Mali, un país golpeado por una grave crisis de seguridad, y su viaje lo condujo hasta Gran Canaria. Como Cheikh, dejó atrás su hogar en busca de oportunidades. "Quería un futuro mejor y poder ayudar a mi familia", explica.

Durante sus primeros siete meses en el Archipiélago, Mamadou residió en un centro de menores. En el recurso no tuvo la posibilidad de continuar sus estudios, aunque sí logró aprender español. Posteriormente se trasladó al recurso Canarias 50 y, con el acompañamiento de Cear, comenzó un proceso de formación que le ha permitido dar un paso decisivo hacia su integración: hoy trabaja en una cafetería de Las Palmas de Gran Canaria.

Su historia refleja un proceso de inserción laboral que también se observa en las estadísticas. En 2025 había 138.671 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Canarias, lo que supone 6.614 más que en 2024, un incremento del 5%. En el conjunto de España, los trabajadores extranjeros representan aproximadamente el 14% del empleo total, una proporción similar a la registrada en el Archipiélago.

El proceso de adaptación

Pero su proceso de adaptación no fue sencillo. Uno de los momentos más duros fue su paso por Canarias 50: "Era un centro muy grande y había muchas carencias, incluso de comida". Aun así, su mirada está puesta en el futuro. Sueña con convertirse en futbolista profesional y, aunque todavía no forma parte de ningún equipo, entrena a diario y se prepara para presentarse a futuras pruebas que le permitan dar el salto a un equipo de fútbol. De su experiencia migratoria extrae una lección clara: "Una persona tiene que ayudarse a sí misma y tener paciencia".

Cheikh, tras un largo camino —en el que pudo formarse académicamente gracias al apoyo de organizaciones como Cear y Cruz Roja— y después de establecerse en Madrid, ha comenzado a materializar aquello que un día imaginó. Actualmente trabaja en la hostelería, en un restaurante, aunque su sueño es "continuar con los estudios en España o en Senegal y algún día sacar un título y ser traductor o profesor de idiomas".

Antes de iniciar su proceso de emancipación, residió en un piso gestionado por Ceaar, donde tenía cubiertas sus necesidades básicas: alimentación y atención sanitaria. Superada esa etapa, los principales obstáculos comenzaron a acumularse, especialmente en el acceso a la vivienda. "Estuve en casa de un chico, pero no me dejaba entrar, y al final tuve que ir a un centro de acogida", relata. A esa precariedad se sumó la dificultad para acceder al mercado laboral. "No tenía mi situación administrativa en regla y así es imposible encontrar trabajo. La única opción es el campo, donde no te piden papeles", explica.

Hoy su vida ha dado un giro. "Ahora puedo resolver mis problemas y ayudar a mi familia. Siento que ha merecido la pena cruzar el mar", afirma. Su experiencia migratoria, añade, le ha dejado una lección que guía su día a día: "Siempre hay que luchar para alcanzar tus metas y llegar al éxito".