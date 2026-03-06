Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno concede a Tazacorte dos años más para finalizar las obras de reconstrucción tras la erupción de La Palma

El municipio palmero dispone ahora hasta el 31 de diciembre de 2027 para completar 12 proyectos de infraestructuras financiados con 4,6 millones de euros por el Ejecutivo central

Nueva carretera entre Tazacorte y Puerto Naos.

Nueva carretera entre Tazacorte y Puerto Naos. / El Día

El Gobierno de España ha concedido una prórroga de dos años al Ayuntamiento de Tazacorte, en La Palma, para que pueda finalizar las obras de reconstrucción de diversas infraestructuras municipales dañadas por la erupción volcánica de 2021.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró que el Ejecutivo central se comprometió a encontrar una solución para ampliar los plazos. “Nos comprometimos a buscar una solución y así ha sido. El Gobierno de España ha estado implicado en todo momento con la reconstrucción de La Palma”, señaló.

Según el convenio firmado el 27 de julio de 2022 entre el Ministerio y el consistorio, el plazo inicial para ejecutar las actuaciones finalizaba el 31 de diciembre de 2025, mientras que la justificación administrativa debía presentarse antes del 31 de marzo de 2026.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Tazacorte solicitó el pasado 19 de enero una ampliación del periodo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2027, argumentando que el estado de avance de las obras hacía necesario disponer de más tiempo para completar correctamente los trabajos.

El Tajogaite, en La Palma, Canarias

El Tajogaite, en La Palma, Canarias / Agencias

Tras analizar la petición, el Gobierno solicitó informes a la Abogacía del Estado y a la Intervención General del Estado, que emitieron resoluciones favorables a la ampliación del plazo, permitiendo así continuar con los proyectos de reconstrucción.

El consistorio ya ha recibido el 100% de la financiación comprometida por el Gobierno de España, destinada a la reparación de 12 proyectos relacionados con la red viaria, el abastecimiento de agua y el saneamiento. En total, el Ejecutivo central ha aportado 4,6 millones de euros, lo que representa el 50% del coste total de las obras.

