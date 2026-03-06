La Fecam lidera el debate sobre el futuro financiero de los municipios ultraperiféricos en la UE

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) inauguró este viernes, su presidencia de la Confederación de Municipios Ultraperiféricos (CMU) con una jornada en Santa Cruz de Tenerife. El evento centró su atención en el futuro del Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea para el período 2028-2034 y su impacto en los municipios de las regiones ultraperiféricas (RUP). Este encuentro marca el inicio de un ciclo de trabajo para defender los intereses de los territorios más alejados de Europa en el contexto de las políticas y los fondos europeos.

El evento reunió a representantes institucionales de Canarias, Azores y Madeira, además de eurodiputados y expertos en política regional, con el objetivo de analizar el estado actual de las negociaciones del nuevo marco financiero y anticipar sus efectos sobre los municipios ultraperiféricos. Este es el primer acto oficial bajo la presidencia de la Fecam al frente de la CMU, una organización que agrupa a 118 municipios de estas regiones y que pretende reforzar la voz de los gobiernos locales en la toma de decisiones a nivel europeo.

La presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, destacó esta mañana la importancia de que los municipios de las RUP sigan desempeñando un papel activo en la definición del próximo Marco Financiero Plurianual. Para Brito, la singularidad geográfica de estos territorios –marcados por la lejanía, la insularidad y la fragmentación territorial– hace que las políticas europeas deban ser aplicadas desde una gobernanza multinivel, en la que los gobiernos locales sean actores principales. "Las políticas europeas funcionan mejor cuando son implementadas en colaboración con las regiones y, especialmente, con los gobiernos locales", señaló.

Preocupación

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, expresó su preocupación por la actual propuesta de la Comisión Europea, que, según él, podría concentrar la toma de decisiones a nivel nacional, alejando a los municipios de las decisiones clave sobre sus propios proyectos. Quintero advirtió que este enfoque centralizado podría reducir el papel de los gobiernos locales en la planificación y ejecución de proyectos europeos, a pesar de ser estos los que mejor conocen las necesidades de sus comunidades.

Otro de los puntos debatidos en la jornada fue la incertidumbre que genera el futuro de instrumentos clave para las RUP, como el Posei o los fondos de cohesión, que han permitido compensar los sobrecostes derivados de la lejanía y la insularidad. Quintero subrayó que, para territorios como Canarias, el nuevo marco financiero debe reconocer la importancia del sector primario y su impacto directo en los municipios rurales, donde el empleo, el mantenimiento del paisaje agrario y la fijación de población dependen de políticas adecuadas. En este sentido, destacó iniciativas como Dinamiza Rural, un proyecto que busca impulsar el desarrollo sostenible de los municipios menos poblados de Canarias.

Noticias relacionadas

La jornada también contó con varias mesas de debate en las que se abordaron distintos aspectos del nuevo marco financiero. En la primera mesa, titulada "El Estado de las negociaciones del Marco Financiero Plurianual (2028-2034): la visión europea y de las regiones", participaron expertos de la Comisión Europea, los gobiernos regionales de Azores y Madeira, y el Gobierno de Canarias. Posteriormente, se debatió sobre el papel de las Regiones Ultraperiféricas en el nuevo marco financiero, con intervenciones de los eurodiputados Juan Fernando López Aguilar y Paulo do Nascimento Cabral.