El comisionado y las universidades públicas canarias impulsan una nueva formación específica sobre el REF

El Gobierno de Canarias, a través del comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF), José Ramón Barrera, ha presentado la primera formación interuniversitaria específica sobre el fuero isleño que será impartida conjuntamente por la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) a partir de este curso.

El comisionado del REF estuvo acompañado del rector de ULL, Francisco García, y de su homólogo de la ULPGC, Lluís Serra. También participaron los codirectores académicos del proyecto: Rocío Peña, profesora de Política Económica de la ULL, y Andrés Dorta, profesor de Economía Financiera y Contabilidad, y subdirector de la Cátedra REF de la ULPGC.

Durante la presentación, todos coincidieron en subrayar que esta iniciativa representa un avance significativo en el objetivo compartido de acercar el REF a la sociedad. Barrera destacó que “es clave lograr que la ciudadanía entienda su realidad y más aún en un momento histórico como este, marcado por la incertidumbre y la aceleración de los cambios económicos y geopolíticos”.

El comisionado espera que esta nueva iniciativa “permita que el REF salga de los despachos y entre en las aulas universitarias para que futuros profesionales y trabajadores comprendan en profundidad su funcionamiento, valoren su importancia y aprovechen los instrumentos que ofrece para fortalecer nuestra economía”.

El rector de la ULL enfatizó que “nuestro REF no es un regalo, sino un conjunto de medidas económicas y fiscales orientadas a promover el desarrollo económico y social del archipiélago para compensar a las islas por sus limitaciones estructurales. Pero para su adecuado aprovechamiento resulta fundamental que los agentes socioeconómicos y la ciudadanía en general lo conozcan y lo usen adecuadamente”.

Con esta iniciativa, indicó, “creo que las universidades públicas estamos dando un gran paso en esa dirección, colaborando con el Comisionado del REF en que las y los profesionales comprendan los fundamentos del trato diferenciado de Canarias y sean capaces de integrar este conocimiento en su práctica profesional”. Con esta iniciativa, apuntó “estamos contribuyendo además a cubrir uno de los grandes retos de la economía canaria, como es la mejora de su productividad”.

Y para ello, Francisco García indicó, “hacemos uso de las microcredenciales universitarias, un poderoso instrumento que se concreta en acciones formativas de corta duración, adaptadas a las personas que trabajan, vinculadas a competencias profesionales, acumulables y certificables digitalmente”.

Desde la ULL, aseveró, “hemos puesto en marcha un ambicioso programa de microcredenciales, del que forman parte las que hoy presentamos, con un esquema de cooperación público-privada, tanto en el diseño como en la impartición, que nos va a permitir a lo largo del presente año emitir más de 2.000 titulaciones, gracias al Plan Microcreds, impulsado por el Ministerio y la Consejería de Universidades”.

Por su parte, el rector de la ULPGC se refirió al “momento de transformación profunda del modelo europeo de educación superior” que se está viviendo en la actualidad. “Hoy hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida profesional, de actualización constante de competencias y de adaptación ágil a entornos económicos y normativos cambiantes para formar y estar formados con las competencias más demandadas de nuestro tiempo.

En ese contexto, las microcredenciales universitarias constituyen una herramienta estratégica. Son formaciones breves, especializadas, digitales y flexibles, diseñadas para responder con rapidez a necesidades concretas del entorno profesional”.

Serra destacó que “estas primeras microcredenciales interuniversitarias representan, además, un ejemplo de cooperación eficaz entre universidades públicas canarias. La conexión con el tejido productivo es aquí directa y evidente. El REF incide en la actividad empresarial, en la planificación fiscal, en la inversión, en la financiación pública y en el desarrollo económico del archipiélago”.

Tanto los rectores como los codirectores del programa de microcredenciales sobre el fuero isleño, Rocío Peña y Andrés Dorta, pusieron en valor la relevancia de unir en este proyecto de claro acento canario a las dos universidades públicas del archipiélago y hacerlo para responder a lo que tejido productivo demanda, reforzando la capacitación en un ámbito cada vez más relevante para la actividad económica y la gestión pública en Canarias.

La iniciativa busca divulgar de forma transversal el conocimiento del REF, tradicionalmente presente en las titulaciones de Economía, Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Derecho, para que llegue a estudiantes universitarios de todos los grados y se abra también a personas trabajadoras del ámbito público y privado interesadas en adquirir nuevas competencias con aplicación real a nivel económico, social e institucional.

Rueda de prensa de presentación de la nueva formación específica sobre el REF en las universidades canarias. / Acfi Press

La formación será online, con horarios flexibles y estructurada en siete cursos independientes denominados microcredenciales. Cada estudiante podrá personalizar su itinerario en función de sus intereses. Realizando una o varias microcredenciales podrá mejorar su empleabilidad, prepararse para asumir nuevas responsabilidades o reorientar su perfil profesional. Si decide completar al menos 15 de los 17 créditos ofertados —y reconocidos bajo los estándares europeos de calidad (ECTS)— optará a una titulación específica, certificada por la ULL y la ULPGC.

Para acceder no será necesario contar con una titulación universitaria previa. Bastará con haber completado el bachillerato, tener un título de Formación Profesional de grado superior o acreditar experiencia laboral en tareas administrativas, contables, fiscales o de gestión.

Cada microcredencial tendrá un mínimo de 15 plazas y un máximo de 25. Los contenidos de las microcredenciales abordarán el origen del fuero canario y su régimen jurídico, la fiscalidad diferenciada de Canarias y de otros regímenes especiales, la tributación indirecta y su contribución a la financiación local, la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), la Zona Especial Canaria y la contribución del REF al desarrollo regional.

Esta nueva formación no solo contribuirá a mejorar la cualificación profesional en ámbitos donde el conocimiento del REF es cada vez más necesario, sino que también permitirá capacitar al profesorado, en especial a través de un módulo dedicado a la didáctica. Los docentes son un público estratégico dentro de esta iniciativa porque son capaces de garantizar que el régimen canario se expanda y llegue cada vez a más personas.

El modelo de microcredenciales busca abrir la universidad a la sociedad ofreciendo formación alineada con lo que el mercado laboral demanda y con la necesidad de aprendizaje continuo de los trabajadores. La economía del conocimiento exige actualización profesional constante, haciendo que el perfil del estudiante universitario ya no se limita a la franja de 18 a 24 años, sino que se extienda durante toda la vida laboral.