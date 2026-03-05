Así es el volcán de Enmedio: la estructura submarina entre Tenerife y Gran Canaria

El volcán de Enmedio ha vuelto a la actualidad en las últimas semanas. Esta estructura volcánica submarina, localizada en el Océano Atlántico entre las islas de Tenerife y Lanzarote, volvió a estar en boca de todos después de los terremotos que se registraron en la zona el pasado mes de febrero y, más aún, cuando este miércoles se dio a conocer que hay actividad hidrotermal en la zona.

Así, ahora se sabe que este volcán lleva más de 200 años emitiendo calor, nutrientes y gases al mar, una situación que ha sido descubierta gracias a una investigación del Instituto Español de Oceanografía (IEO), en colaboración con otras instituciones.

Si bien este espacio es uno de los más importantes del archipiélago a nivel geográfico, probablemente haya cosas que desconozcas de él y, por ello, queremos explicar cómo es este volcán, sus curiosidades y eventos históricos.

¿Por qué su nombre?

Este volcán debe su nombre, precisamente, a su ubicación, entre ambas islas canarias. Así, se sitúa como una división natural en mitad del Atlántico.

¿Cuándo fue descubierto?

Hay que tener en cuenta que este volcán submarino fue descubierto hace relativamente poco. Fue a finales de la década de los 90 cuando se supo por primera vez de su existencia, lo que supuso un hito a nivel científico.

En esa época, el IEO realizó la primera cartografía del volcán, aunque se sabe que hubo un terremoto en 1989 en esa zona, que fue sentido por la población en Tenerife.

Sin embargo, el volcán lleva más de 200.000 años emitiendo gases.

Características del volcán

Este coloso del mar se sitúa, concretamente, a 25,47 km del faro de Abona (costa de Tenerife) y a 36,2 km de la Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), según informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página web, y a unos 1.600 metros de profundidad.

La base del volcán, cuya estructura cónica forma una especie de montaña, cuenta con 3,5 kilómetros de diámetro y, si bien la cima se encuentra a 1.600 metros, su base descansa a profundidades de entre 2.140 y 2.350 metros.

Además, el estudio de IEO, que fue publicado en 'Bulletin of Volcanology', señala que existe "una importante fractura" que cruza el volcán de norte a sur y una gran depresión en uno de sus flancos.

¿En qué consiste la actividad hidrotermal?

En concreto, los fluidos hidrotermales localizados en el volcán consisten en un proceso en el que el agua entra en contacto con el calor interno de la Tierra tras infiltrarse a través de fracturas en la corteza terrestre. Después de este proceso, emerge en una solución extremadamente caliente y rica en minerales.

Volcán de Enmedio en 3D / IEO-CSIC

Estas emisiones no solo modifican el sustrato volcánico, sino que también generan anomalías en la columna de agua, afectando a su química y a las comunidades microbianas del océano profundo.

¿Qué datos revela el estudio?

Esta investigación científica ha revelado algunos datos curiosos, como que la columna de agua que se encuentra en la cima del volcán está medio grado más caliente que el resto del océano que la rodea.

También se ha detectado un aumento de la abundancia de microorganismos y el enriquecimiento de nutrientes inorgánicos disueltos en el agua.

Terremotos reseñables

El último terremoto destacado en la zona se produjo hace apenas unos días. El pasado mes de marzo, un seísmo de magnitud 4.1 sacudió la zona, dejándose sentir en tanto en la isla de Tenerife como en Gran Canaria.

Pero no ha sido el único, como ya hemos comentado, el descubrimiento de este volcán se produjo, precisamente tras uno ocurrido en 1989, en ese caso de magnitud 5.2. Entre estos dos momentos, otros tantos han ocurrido que se han dejado notar en mayor o menor medida. Sin ir más lejos, en 2019, otro seísmo de 4.4 se notó en la zona.