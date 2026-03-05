Mujeres y cuidadoras, el motor económico e inquebrantable del sector servicios en Canarias

El corazón económico de Canarias late gracias al tesón de las mujeres. El sector servicios representa el 81% del PIB de las Islas y, de él, el 93% de los puestos están ocupados por mujeres. El Parlamento regional, conocedor de estos datos, ha decidido rendir homenaje a todas esas trabajadoras incansables en el marco de las celebraciones con motivo del 8 de marzo y celebró este jueves 5 de marzo unas jornadas que reunieron a mujeres que «cuidan, atienden y limpian» y que, «sin hacer ruido ni salir en titulares, hacen que el Archipiélago avance».

Así lo afirmó la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ante una sala en la que se dieron citas diversas historias de superación, resiliencia y amor. Camareras de piso, enfermeras, amas de casa y cuidadoras de sus familias sin retribución alguna alzaron la voz para tratar de revertir la invisibilidad a la que han sido abocadas a lo largo de los años y solicitar medidas concretas para que su trabajo sea reconocido y remunerado como es debido, y que los hombres, además, se impliquen de manera activa en muchos de esos trabajos que hasta ahora parece que únicamente tienen nombre de mujer.

Sin vacaciones

Reyes Fernández Padrón tiene 63 años y lleva 44 cuidando de una hija que requiere de sus cuidados las 24 horas del día. Ha podido hacer un hueco para formar parte de estas jornadas gracias a un centro de atención a personas con discapacidad que le ofrece algunas horas de descanso por las mañanas. Nunca ha cotizado pero siente –y su cuerpo así lo refleja– que ha trabajado, «y muy duro», durante toda su vida. Y a pesar del esfuerzo, «personas como yo permanecemos, no en segundo plano, sino en el último de todos».

Un instante de la jornada, que contó con la participación de la actriz Yanely Hernández / María Pisaca

A pesar de que celebra la organización de jornadas como estas, reclama que los políticos se involucren aún más para que sea visible el trabajo de las cuidadoras. «Para mí, el 8 de marzo es un día como cualquier otro, no lo voy a celebrar, porque nosotras no tenemos vacaciones ni fines de semana», lamenta Fernández, quien recuerda que, aunque cada vez son más los hombres que se suman a las tareas de los cuidados, son las mujeres que se encargan de la mayor parte de estas labores: «Cuando en una familia surge la necesidad de cuidar a uno de sus miembros, es como si cayera una bomba. Todo el mundo desaparece y tan solo nos quedamos las mujeres. Muchas veces nos sentimos muy solas». Sin embargo, reconoce que las cosas han cambiado –aunque poco– en los últimos tiempos: «Se nos ve más, pero aún necesitamos que se tomen medidas concretas en nuestro ámbito».

Cambio en la sociedad

En este sentido también intervino la enfermera Sanae El Hadi, quien acudió al Parlamento de Canarias desde Lanzarote y lleva 25 años trabajando e impartiendo docencia. La profesional recuerda que, en 2030, más del 30% de la población será mayor de 60 años y presentará patologías que requieran cuidados. «Si no atendemos a los que cuidan a todas esas personas, vamos a pasarlo realmente mal», expresa esta enfermera quien reclama formación y apoyo para todos aquellos que colaboran en el que el gasto en Sanidad no aumente de forma desorbitada. Por eso, habla de la necesidad de apoyo psicológico y social, así como de organizar y crear centros para dialogar y ofrecer una asistencia más que necesaria.

El Hadi recalca también el envejecimiento de la población y el descenso de la natalidad, dos variantes que arrojan cifras aún más preocupantes en el caso de Canarias. «Esos datos nos demuestran que es muy importante enfocarnos en la población que requiere atención y en las cuidadoras, que no son remuneradas de ninguna manera», expresa la enfermera, quien finalizó su intervención con cifras rotundas: el 90% de las cuidadoras de Canarias son mujeres y el 80% de ellas nunca se coge un día de descanso. Además, el 68% de esas mujeres realizan esa labor en solitario.

Camareras de piso

Pero las mujeres que cuidan van más allá de aquellas que se encargan del bienestar de sus familiares. Durante estas jornadas en el Parlamento también intervino la portavoz de la Asociación de Las Kelly's en Gran Canaria, Marcia Díaz, quien defiende el «reconocimiento y la dignidad» del colectivo, que realiza un «trabajo que pocos ven pero que todos necesitan». La camarera de piso recuerda que es una realidad entre el sector que muchas de ellas terminan cuidando de sus familiares mientras siguen trabajando. De hecho, la vida de Díaz siempre ha estado vinculada a los cuidados puesto que estudió la carrera de Asistencia de párvulos en Latinoamérica, de donde procede y donde, entre 1992 a 1998, trabajó en un centro de atención para niños en riesgo de exclusión social. Tras emigrar a Canarias, se inició en la hostelería en el año 1999.

Melu Méndez, Marcia Díaz, Eudogia Medina, María Sierra y Reyes Fernández en la Cámara autonómica. / María Pisaca

Melu Méndez fue otra de las camareras de piso que tomó la palabra durante la mañana. Va a cumplir 69 años y lleva 23 desempeñando ese trabajo, aunque actualmente está inactiva por problemas físicos. Lamenta que con celebraciones como el 8 de marzo «se romantice» su trabajo y resalta que «las camareras de piso se hicieron visibles por ellas mismas, no por nadie más». Sus palabras fueron las más duras de la mañana ya que afirma que «las camareras de piso somos dolor, no el motor económico de Canarias».

Avances

Eudogia Medina Sánchez, de 72 años, llegó también desde Gran Canaria. Está jubilada pero a lo largo de su vida ha sido camarera de piso, limpiadora y cocinera por lo que ha dedicado buena parte de su trayectoria a los cuidados. «Es un trabajo gratificante y precioso pero lo que hacemos debe conocerse más allá del 8 de marzo. No solo somos una fecha en el calendario», afirma la jubilada, quien celebra que, con el paso de los años, «hemos ido logrando diferentes hitos porque ahora tenemos más información sobre nuestros derechos» y recuerda que durante los años que estuvo activa no perteneció a ninguna asociación «porque no había de eso y, además, si formabas parte de una, te echaban a la calle».

Las jornadas se completaron con la exposición fotográfica de Luz Sosa, Tres vidas, compuesta de 18 imágenes que retratan las vidas, las rutinas y las emociones de tres familias que conviven con el Alzheimer de Panchita, Francisca y Maruca. La ternura, el cansancio, la paciencia infinita y la carga física y emocional de los cuidados aparecen retratadas en estas instantáneas que, tal y como afirma Astrid Pérez, «nos hacen reconocernos a todas las mujeres, aunque no nos dediquemos únicamente al sector servicios, porque este trabajo es de todas ya que nuestras vidas están marcadas por los cuidados y los mimos».