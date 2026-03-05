Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigados cinco extrabajadores tras el registro del centro de menores migrantes de Puerto de la Cruz

Esta actuación policial se llevó a cabo en el marco de la 'Operación Cabila'

Policía Canaria

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Cinco extrabajadores del centro de menores migrantes ubicado en un antiguo hotel en Puerto de la Cruz y que fue registrado el pasado martes por la Policía Canaria se encuentran en calidad de investigados, apuntan fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

En el operativo fueron detenidos cuatro de ellos que han sido puestos en libertad. La actuación policial se llevó a cabo en el marco de la 'Operación Cabila', que se encuentra bajo secreto sumario y dirigida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria por presuntos malos tratos.

El centro de menores, con más de un centenar de plazas, es uno más de los que gestiona la ONG Quorum Social 77, una de las que más dinero ha recibido de la comunidad autónoma para gestionar recursos de mejores migrantes, y que ya ha recibido el cierre de dos instalaciones por orden judicial, uno en Arinaga y otro en Santa Brígida, y un registro en Puerto del Rosario.

La operación judicial se inició en septiembre de 2024 a raíz de una denuncia presentada por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.

