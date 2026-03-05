España pide a la Comisión Europea mantener la singularidad del POSEI para Canarias en el próximo marco financiero

El Gobierno de España ha trasladado a la Comisión Europea la necesidad de mantener la singularidad del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) para Canarias dentro del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. La iniciativa pretende garantizar que este instrumento continúe siendo uno de los pilares de apoyo al sector primario del archipiélago.

El anuncio fue realizado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien destacó que el Ejecutivo central ha intensificado las gestiones ante las instituciones europeas para reforzar la protección de las regiones ultraperiféricas y, en particular, de Canarias.

Según explicó, el proceso comenzó con una comunicación oficial remitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores a Bruselas en la que se recogían diversas propuestas relacionadas con la realidad económica y social del archipiélago.

“Hace unas semanas el Ministerio de Asuntos Exteriores envió a la Comisión Europea una propuesta para las regiones ultraperiféricas, en este caso para Canarias, con aportaciones hechas y coordinadas desde el Ministerio de Política Territorial”, explicó Torres.

Propuestas para reforzar el tratamiento específico de Canarias

En esa comunicación oficial se incluyeron diferentes ámbitos considerados estratégicos para el desarrollo del archipiélago. Entre ellos se encuentran cuestiones relacionadas con la vivienda, el sector primario y las actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y la pesca.

El objetivo de estas propuestas es que el futuro marco presupuestario europeo tenga en cuenta las particularidades de Canarias como región ultraperiférica y garantice instrumentos específicos para compensar sus desventajas estructurales.

“Actuaciones en materia de vivienda, sector primario, agricultura, ganadería, pesca y también con respecto al POSEI”, detalló el ministro al explicar el contenido del documento enviado a la Comisión Europea.

La carta de Pedro Sánchez a la Comisión Europea

A la comunicación remitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha sumado ahora una nueva iniciativa del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para reforzar la defensa del POSEI.

En la misiva, el jefe del Ejecutivo subraya que este programa constituye un elemento estructurante para la economía agraria de Canarias y que resulta imprescindible preservar su singularidad dentro de la política agraria europea.

“El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha enviado directamente a Ursula von der Leyen una carta en la que defiende el mantenimiento del POSEI como estructurante y fundamental para la región ultraperiférica de Canarias”, señaló Torres.

El Gobierno español plantea además que el programa pueda adaptarse a los nuevos retos del sector primario, especialmente en un contexto marcado por el incremento de los costes de producción.