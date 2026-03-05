Asián: «No tiene ningún sentido que un funcionario cobre más que el presidente»

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, consideró este jueves como una anomalía institucional que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, perciba una remuneración inferior a la de 39 altos cargos del Gobierno que dirige. "No tiene ningún sentido que ningún funcionario esté cobrando más que el presidente. El presidente está mal retribuido", afirmó con rotundidad.

Para Asián, esta jerarquía salarial carece de lógica institucional: "Un presidente de gobierno debe cobrar más que nadie en la administración de la cual es su cabeza, porque eso no está pagado con nada. Es una barbaridad lo que tiene que trabajar", aseveró. La consejera no dudó en tildar la situación de "disparatada" y aseguró que el sistema actual "no tiene pies ni cabeza", insistiendo en que tanto el presidente como el vicepresidente, Manuel Domínguez -con una retribución de 76.328 euros-, deberían estar "fantásticamente retribuidos".

Fernando Clavijo percibe 79.925 euros anuales, según consta en el Portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, 39 altos cargos del Gobierno canario superan esa retribución íntegra anual. En ese grupo figuran tres consejeras —entre ellas Asián—, 18 directores generales, 11 viceconsejeros y varios secretarios generales técnicos.

En la cúspide de la estructura salarial se sitúa la propia titular de Hacienda, con 137.202 euros brutos anuales -la mejor pagada del Gobierno-, seguida por la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero, con 128.898 euros. También superan los 100.000 euros anuales el viceconsejero de Servicios Jurídicos, Jorge María Riestra (124.749 euros); el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya (116.157 euros); la directora general de Programas Asistenciales, Antonia María Pérez (111.361 euros); el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez (103.768 euros); y la secretaria general técnica de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Eloísa Gil (103.608 euros).

Por debajo de la barrera de los 100.000 euros se encuentra un amplio grupo de viceconsejeros y directores generales, cuyos salarios oscilan en su mayoría entre los 80.000 y los 95.000 euros anuales.

Asián aclara que estas retribuciones no son una decisión del Ejecutivo, sino que emanan de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias desde legislaturas anteriores. Según esta norma, cuando funcionarios o empleados públicos acceden a altos cargos pueden mantener determinadas retribuciones consolidadas de su carrera administrativa, lo que explica que algunos consejeros, viceconsejeros o directores generales superen el salario fijado para el presidente del Gobierno.

"Si yo quiero tecnificar mi administración y traerme funcionarios que puedan resolverme los problemas, tengo que coger a expertos de la Audiencia de Cuentas, de la Inspección de Hacienda o magistrados. Y para traerlos, nadie va a venir cobrando menos", explicó. La consejera ilustró esta reflexión con ejemplos como el del magistrado Jorge Riestra (124.749 euros) o su propio caso como inspectora de Hacienda, con 137.202 euros. "Yo no cobro nada por ser alto cargo; esas son mis retribuciones, que tengo consolidadas como trabajadora", puntualizó.

Compensación transitoria

Cuando las retribuciones del funcionario en su puesto de origen superan ampliamente el salario asignado al cargo político, la normativa prevé además una retribución personal transitoria no consolidable para compensar esa diferencia, expuso. Esta compensación, contemplada en la ley presupuestaria, se aplica actualmente a ocho altos cargos del Gobierno de Canarias, entre ellos la propia consejera de Hacienda.

Matilde Asián indicó que esta consolidación de las retribuciones de los empleados públicos que pasan a ser altos cargos justifica por qué hay otras dos consejeras, Candelaria Delgado -Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias-, y Esther Monzón -Sanidad-, que perciben 84.102 euros, frente a los 73.861 del resto de consejeros del Gobierno, y que incluso cobran más que el presidente y el vicepresidente.

"Subir el sueldo al presidente"

La titular de Hacienda se declaró explícitamente partidaria de modificar la política retributiva. Consideró que el enfoque correcto debe ser dignificar el sueldo de quienes ostentan la máxima responsabilidad, afirmando que le parecería "fantástico subirles el sueldo al presidente y vicepresidente".

Por ello, defendió la necesidad de abrir este debate en el Parlamento canario, que es quien aprueba la ley de Presupuestos. "A mí me parece muy bien poner el dedo en la llaga en los problemas. Y hay un problema: ¿por qué el presidente y el vicepresidente cobran menos que los funcionarios?", preguntó.

La consejera instó a la Cámara canaria a realizar una reflexión profunda para que los máximos responsables de la Administración estén retribuidos de forma coherente con su rango. "Es un problema generalizado que también pasa en el Gobierno de España". A su juicio, "la política retributiva del Gobierno de Canarias debe cambiar e incrementar las retribuciones del presidente y del vicepresidente. Por supuesto".