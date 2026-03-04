Valido solicita al Estado que atienda la petición del Gobierno de Canarias para ampliar los plazos de los fondos NextGeneration

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha registrado una pregunta escrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para conocer si se va a atender la solicitud del Gobierno de Canarias de ampliar los plazos de ejecución y justificación de los fondos NextGeneration EU en materia energética hasta el 31 de diciembre de 2028.

La iniciativa parlamentaria de la diputada nacionalista traslada la inquietud expresada por el Gobierno de Canarias que, en sintonía con cabildos, ayuntamientos y un amplio conjunto de organizaciones empresariales vinculadas al sector industrial y energético de las islas, ha reclamado al Estado y a las instituciones europeas una ampliación de los plazos de ejecución y justificación de los fondos NextGeneration EU destinados al despliegue de energías renovables y a la descarbonización.

Valido explica en la exposición de motivos de su pregunta que, aunque el calendario actual fija como fecha límite el año 2026, tanto administraciones como operadores han advertido de que una parte “muy significativa” de los proyectos en marcha, muchos de ellos ya concedidos y con financiación adelantada, no podrán finalizarse en esos plazos..

Singularidades

La parlamentaria subraya las “singularidades estructurales” del archipiélago, que afectan “de manera determinante” los tiempos de ejecución y que justificarían una ampliación de los plazos. Así, destaca la condición de región ultraperiférica de Canarias, que implica mayores plazos logísticos en el suministro de materiales, la fragmentariedad del territorio, el alto porcentaje de suelo protegido y las limitaciones en la disponibilidad de mano de obra cualificada.

Del mismo modo, Valido incide en los retrasos acumulados derivados tanto de autorizaciones administrativas como de la propia carga de gestión asociada al volumen extraordinario de fondos asignados al archipiélago, superior proporcionalmente al de otros territorios, como ha advertido el Ejecutivo canario.

La diputada de Coalición Canaria advierte que, de no atenderse la solicitud de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2028, Canarias podría perder “una cuantía muy relevante” de fondos europeos y que se comprometerían inversiones estratégicas en autoconsumo, comunidades energéticas, descarbonización industrial e infraestructuras asociadas a la transición energética.

En esa línea, la representante de los nacionalistas canarios en la Cámara Baja recuerda que la pérdida de los fondos europeos no afectaría únicamente la consecución de los objetivos climáticos y de penetración de renovables de las islas, sino también la supervivencia de numerosas pequeñas y medianas empresas que han anticipado inversiones, así como de puestos de trabajo vinculados a la cadena de valor de la transición energética insular.

A pesar de que, tal y como se recuerda en la exposición de motivos, el Gobierno de Canarias ha señalado que se están incrementando los esfuerzos administrativos para acelerar la tramitación y ejecución de los distintos proyectos, Valido recuerda que estos podrían resultar “insuficientes” sin un ajuste del horizonte temporal por parte del Gobierno estatal.

Finalmente, la diputada también indica que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio, ya ha adoptado previamente ampliaciones de plazos en otras líneas estratégicas de inversión energética.