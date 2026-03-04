La Palma acoge el 24 de abril el Consejo territorial de Memoria Democrática

El municipio de Fuencaliente - en La Palma - será sede el próximo 24 de abril del Consejo territorial de Memoria Democrática, ha anunciado este miércoles el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres.

En esa reunión se decidirán, entre otros asuntos, las partidas económicas para "caminar en las exhumaciones e investigaciones relativas a la Memoria Democrática", ha explicado Torres en declaraciones remitidas a los medios.

Ha indicado que la propuesta de que Fuencaliente sea sede del Consejo territorial de Memoria Democrática que ha hecho hoy en la sectorial recoge "una sugerencia" del Gobierno de Canarias.

Y ha valorado que supone "una gran noticia que hace justicia", teniendo en cuenta que La Palma mantuvo durante siete días tras el golpe de Estado "su lealtad a la República", por lo que fue "tremendamente reprimida, con ejecuciones y pérdidas de vida de hombres y mujeres que defendían el orden establecido, la democracia y las libertades"