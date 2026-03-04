La fría huella de la borrasca Regina se despide de Canarias este jueves

La fría huella de la borrasca Regina, que lleva desde el martes afectando a Canarias, se despedirá mañana de las Islas y proseguirá su camino hacia el norte de África. Con su retirada, el alisio hará acto de presencia poniendo punto y aparte a un inicio de semana con más tintes invernales que primaverales.

En la jornada de ayer, las lluvias y las heladas en cumbre volvieron a protagonizar, por tercer día consecutivo, la actualidad meteorológica del Archipiélago. Los cielos grises y, en ocasiones, una espesa niebla, se apoderaron de la mayor parte de los municipios de Canarias, generando un frío más común de diciembre que de marzo.

Cumbres heladas (y borrascosas)

Las zonas más frías de las islas fueron las cumbres. Izaña, en Tenerife, y el Roque de Los Muchachos, en La Palma amanecieron ambos con temperaturas bajo cero. Sin embargo, los termómetros durante la jornada del miércoles fueron mucho más beligerantes que los del día anterior, ya que en ambos lugares se llegaron a registrar uno o dos grados durante el día. Eso no impidió, sin embargo, que se registraran nuevas heladas en los altos de las Islas.

Efectos de la borrasca Regina en Tenerife / ANDRÉS GUTIÉRREZ

En zonas como el Centro Atmosférico de Izaña, muchos de los instrumentos científicos acabaron recubiertos por un manto de hielo debido a los intensos vientos que, también provocados por Regina, soplaron durante la noche.

Ante esta situación, el Cabildo de Tenerife mantuvo cerradas durante la tarde de ayer y hasta la noche las carreteras de acceso al Teide como medida preventiva para garantizar la seguridad pero también por las condiciones adversas que se registran en el Parque Nacional. Si la situación lo permite, el Cabildo ya ha adelantado que podría reabrir a partir del mediodía de mañana, «tras comprobar el estado de las vías».

Aunque el frío fue menguando a lo largo del día, aún se registraron temperaturas mínimas en la mayor parte de las Islas se situó entre los 14 y los 17 grados, aunque hubo zonas de medianías en las que se alcanzaron los 9 grados de mínima, como Puntagorda (La Palma), Agulo (La Gomera) o La Laguna (Tenerife). Con respecto a las máximas, en ningún lado del Archipiélago se alcanzaron los 24 grados. La temperatura máxima alcanzada, de hecho, fue en el sur de Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajana, que llegó a registrar 23, 9 grados de máxima. En Tenerife, la zona más cálida fue Güímar, que apenas alcanzó los 22,2 grados.

Más de 60 incidencias

Sin embargo, el paso de Regina no solo ha devuelto el frío y, por ende, el traje de gala al Teide, también llegó con mucho viento y lluvias. Una situación meteorológica que estuvo detrás de más de 60 incidentes en toda Canarias, la mayor parte en la provincia de Las Palmas , según adelantó el 112. Como explicó, los incidentes han estado relacionados con la caída o riesgo de caída de ramas y árboles, así como incidencias en el tendido y en el suministro eléctrico.

Los vientos soplaron, en ocasiones a más de 100 kilómetros por hora en municipios de Lanzarote y Fuerteventura. En estas islas también se vivió una complicada mañana en el mar debido a las olas de hasta siete metros provocadas por la tormenta marítima asociada a Regina. Sin embargo, y en general, la tormenta Regina provocó vientos sostenidos de hasta 60 kilómetros por hora en zonas como el aeropuerto de Tenerife Norte. Durante el día se registraron algunas incidencias en los vuelos que partían de este aeropuerto.

El norte de Tenerife, la zona más lluviosa

Con respecto a las lluvias, que fueron más copiosas que el martes, se registraron acumulaciones de hasta 28,8 litros por metro cuadrado en un día en La Victoria de Acentejo, que se convirtió en la zona más lluviosa de Canarias. Este municipio estuvo seguido de San Juan de La Rambla, también el norte de Tenerife, también con una acumulación de 25,2 litros por metro cuadrado.

A última hora de la tarde, el Gobierno de Canarias también finalizó la prealerta por nevadas, viento y fenómenos costeros en Canarias.