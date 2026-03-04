Un batallón de drones para luchar contra las emergencias en Canarias

Los drones han entrado con fuerza como una herramienta esencial en los dispositivos de emergencias en Canarias debido a la configuración de las mismas y los sucesos que han predominado en los últimos años. Los incendios forestales, las erupciones volcánicas o los rescates en el mar son emergencias cada vez más frecuentes, y la utilización de estas aeronaves no tripuladas permiten obtener información en tiempo real y acceder con imágenes a zonas de difícil acceso o que pueden ser peligrosas para los equipos de intervención. De esta forma hay una valoración más óptima de los riesgos de la emergencia y la toma de decisiones es más realista, en función de las características y el alcance del siniestro.

Un ejemplo elocuente fue la erupción del volcán Tajogaite de La Palma en 2021, ya que tanto durante como después de la explosión el uso de drones para recopilar imágenes sobre las casas afectadas fue clave para las aseguradoras, porque muchas de las edificaciones no estaban dentro del área permitida para acceder a pie. También el uso de las imágenes aéreas tomadas por las distintas empresas de drones permitieron concretar el día exacto donde las coladas del volcán destruyeron ciertas casas, lo que fue de gran importancia a la hora de indemnizar a las víctimas de este desastre sufrido en la isla bonita. Asimismo, en los grandes incendios forestales que han afectado a varias islas en los últimos años, también se han utilizado drones para llegar a las zonas más altas y poder determinar la evolución del siniestro y facilitar de esta forma el trabajo de los equipos de emergencia.

Estos avances de medios tecnológicos han supuesto que el Gobierno regional haya decidido aprobar una modificación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (Plateca) con el fin de incorporar un protocolo que ponga orden en el uso de los artefactos no tripulados durante la gestión de las emergencias y determinar la responsabilidad del mando operativo cuando se utilicen drones de empresas privadas y no solo de la Administración. El documento que regula el protocolo detalla diferentes cuestiones cuando es la Comunidad Autónoma la que coordina el plan de protección civil en una emergencia y pretende supervisar el control de los vuelos, su autorización y condiciones a fin de mejorar la seguridad de las operaciones y la coordinación cuando en la emergencia intervienen equipos propios y otros medios aéreos tripulados de empresas privadas.

Coordinación autonómica

Uno de los principales objetivos de la nueva regulación es que el plan que active el Plateca ante una emergencia sea coordinado por un responsable de la Administración autonómica, de tal forma que los medios de titularidad pública tengan preferencia sobre los operadores privados que estén habilitados para utilizar este tipo de aeronaves. Si en el espacio donde tiene lugar el operativo de la emergencia hay drones de otros operadores, deben poner a disposición de la dirección del operativo la información que generen, tanto imágenes como vídeos, para ampliar los datos disponibles. Asimismo, la dirección de la emergencia determinará la regulación de los vuelos de aeronaves que no estén para el dispositivo. Será el puesto de mando avanzado quien tomará las decisiones al respecto.

Entre las novedades del protocolo figura la elaboración de un catálogo de medios y recursos y la creación de una Unidad de Coordinación de Medios Aéreos (CMA) tanto para poner orden en los medios de los que se dispone, para movilizarlos cuando sea necesario, como para contar con una estructura en el plan de emergencias. Según el documento, la nueva unidad tendrá que verificar que las entidades propietarias de drones cumplen con los requisitos y condiciones legales que las habilitan. Los medios pilotados por control remoto están sujetos a una serie de normas y deben estar inscritos en los organismos de seguridad aérea.

La intervención de los drones en un siniestro será a demanda de la dirección del plan o la dirección de la emergencia para una necesidad concreta (vigilancia, reconocimiento, valoración, etc.). Los pilotos de los operadores habilitados y acreditados se incluirán en un grupo de notificaciones dentro del cual se realizará la coordinación de todos los vuelos y se suministrarán las informaciones pertinentes que afecten a la seguridad del operativo desplegado. Se solicitarán los vuelos mediante un modelo de plan de vuelo que se suministrará en cada emergencia y que se remitirá por mensaje de texto y por vía privada al coordinador de la unidad de medios aéreos designado en la emergencia.