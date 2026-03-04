Canarias vería un "éxito" dejar de invertir solo 150 millones de los fondos 'NextGen'

El plazo final para ejecutar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea (UE) finaliza el próximo 31 de agosto. Para esa fecha, todos los objetivos de las reformas e inversiones deben estar concluidos y los pagos realizados, y los proyectos deben haberse certificado antes de septiembre para no perder la financiación. Si las previsiones de las distintas consejerías del Gobierno de Canarias se cumplen, solo quedarían sin ejecutar 150 millones de los 1.727 millones que tiene asignados el Archipiélago, una cifra que para la consejera de Hacienda y Relaciones con la UE, Matilde Asián, "sería un éxito".

Asián, que compareció este miércoles en el Parlamento, cifró la ejecución de los fondos en 1.094 millones a 31 de diciembre de 2025, tras acelerar los que se destinaban a empleo, turismo y educación: "Si se cumple la previsión de las consejerías, que es invertir 577 millones este año, solo habría que devolver 150 millones, y eso sería un éxito porque el nivel de reintegro no sería elevado".

Por ello, consideró "precipitado" criticar, como hicieron Esther González (NC) y Manuel Hernández (PSOE), la ejecución de los fondos antes de que se cierre el plazo en agosto, ya que Canarias "tiene una larga tradición de cumplimiento de todos los programas, como sucedió con el de los años 2014 al 2020, que se ha cumplido en su totalidad".

Es más, Asián blandió el hecho de que los fondos MRR se iniciaron con el Gobierno del 'pacto de las flores' y que, al concluir esa legislatura en mayo de 2023, solo se habían ejecutado 200 millones, "y por eso no voy a decir que lo hicieron mal" pese a que cuando tomó posesión del cargo, "la incertidumbre era total porque no había ni un solo papel" para licitar proyectos y la estructura que organizó el anterior Gabinete. que presidió el actual ministro Ángel Víctor Torres, "estaba condenada al fracaso porque estaba llena de interinos".

La consejera Matilde Asián conversa con el diputado de Vox Javier Nieto. / Álex Rosa

Desinterés

Las explicaciones de la consejera no fueron asumidas por la oposición, pues la 'canarista' González recordó que Asián "prometió hace tres años una gestión más ágil y más eficaz y la realidad es demoledora". "Si Canarias pierde parte sustancial de esos fondos, no será por accidente, sino por la consecuencia directa del desinterés del Gobierno por resolver los problemas del Archipiélago", agregó.

A esta tesis se sumó el PSOE, pues su portavoz en la comisión parlamentaria comentó que el problema "no es solo la baja ejecución" de los fondos de la UE, "sino su irresponsabilidad, ya que todavía están sin comprometer en torno a 500 millones", es decir, el 45% del dinero previsto: "No busque culpables fuera y mírese en el espejo".

PSOE, NC y Vox se unen en las críticas a una gestión que consideran un "fracaso" que es fruto del "desinterés"

A las críticas de la oposición de izquierdas se sumó Javier Nieto (Vox), para quien las cifras de ejecución son "la foto de un fracaso que demuestra que o no se ha sabido gastar o se ha gastado mal".

Prórroga

Aunque Asián insistió en defender que las cifras de ejecución son positivas, se unió a la propuesta del consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, al Ministerio que pilota Sara Aagesen para prorrogar a 2028 los fondos 'NextGeneration' ('NextGen') con el fin de que no se pierdan recursos clave para la descarbonización de las Islas. Sin embargo, la consejera fue un paso más allá y consideró que todos los fondos MRR deben estar sujetos a un tiempo extra debido a la condición de región ultraperiférica (RUP) del Archipiélago.

"No somos iguales, somos región ultraperiférica, no nos pueden comparar, queremos que se tengan en cuenta nuestras especiales características", afirmó en su comparecencia ante la comisión parlamentaria.

Voluntad política

Para la titular de Hacienda, esa ampliación es posible si existe voluntad política desde Moncloa, ya que el Gobierno que preside Pedro Sánchez se ha concedido a sí mismo una prórroga para ejecutar aquellos fondos destinados a los planes de eficiencia energética y aprovechar al máximo los recursos del 'NextGen'.

"Desde Canarias estamos defendiendo que también en los fondos MRR se tengan en cuenta nuestras especiales características, porque no todas las regiones somos iguales", insistió.

Pese a su propuesta de prórroga, reconoció desconocer "si es posible jurídicamente ampliar plazos", porque el panorama se complica con el nuevo marco financiero 2028-34, en el que habrá que estudiar si se rebajan las partidas para "pagar la deuda" contraída con los fondos MRR, que sirvieron para afrontar la crisis derivada de la pandemia de 2020, o se renueva de forma "mutualizada", tal y como defiende España en Bruselas.