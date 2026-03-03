Canarias lleva dos producciones a concurso al Festival de Cine de Málaga, que arranca este viernes 6 de marzo

Canarias estará presente en el Festival de Cine de Málaga a través de dos producciones que participarán en la Sección Oficial a concurso de la cita cinematográfica, que arranca este viernes 6 de marzo, y se prolongará hasta el próximo día 15 y en la que, no obstante, también habrá otras cintas rodadas o producidas en las Islas o protagonizadas por talento canario. Se trata de El mapa para tocarte, documental de la ya premiada Mercedes Afonso, coproducido por Lunática Producciones y Bocacha Film. Una producción grabada en la isla bonita, y documenta durante 12 años la vida de un niño con TEA y PANDAS. El segundo largometraje a concurso es Cuántica Rave, musical de ciencia ficción coproducido por Insularia Films y La Zanfoña Producciones, siendo la tercera película dirigida por Paco L. Campano. Transporta al público al año 2666, cuando el mundo está a punto de desmoronarse y un cantante junto a una DJ recorren un universo decadente en busca de una rave en el cosmos.

La industria isleña también estará presente en MAFIZ, el mercado que se celebra dentro del festival y que permitirá a Canarias establecer nuevos proyectos de carácter audiovisual. En este enclave, Canary Island Film desarrollará su agenda de reuniones, para estrechar lazos y fortalecer la evolución del sector. Se proyectarán producciones netamente Canarias y algunas rodadas en las Islas que cumplen con los estándares de contratación de equipo local, además de contemplar actores y escenarios canarios.

Otras cintas

Más allá de El mapa para tocarte y Cuántica rave, el Archipiélago también estará presente en la Sección Oficial fuera de concurso con otras siete producciones. Es el caso de la segunda cinta dirigida por el santacrucero Guillermo Ríos, Solos, que se podrá ver el sábado día 7 de marzo. Se trata de una comedia agridulce que cuenta en el elenco con otros talentos canarios como Kira Miró. Le sigue Los Justos se podrá ver el lunes 9, está coproducida por la grancanaria Yadira Ávalos y cuenta con Carmen Machi como protagonista. Auri es el segundo largometraje de Violeta Salama, rodada en las Islas este mismo año. Es una comedia con ápices de libertad y transformación personal, con la evolución de una mujer que vuelve a soñar con la vida.

Un fotograma de 'El mapa para tocarte'. / El Día

El ecuador de la categoría llegará el martes 10, con el estreno de A una isla de ti, rodada entre Gran Canaria y la isla majorera, y dirigida por Alexis Morante. Cuenta con la coproducción de Morena Films junto a IPG Mediabrands Entertainment, con la especial colaboración de Toni Acosta. La familia Benetón 2 tendrá su primer pase el sábado 14, producida por Atresmedia Cine junto a una AIE canaria, y rodada en Gran Canaria. Narra la vida de Toni Benetón junto a su caótica familia.

Sara Sálamo

Durante el Festival de Málaga también se podrá ver la comedia dramática 9 Lunas, con la tinerfeña Sara Sálamo en el reparto y Patricia Ortega como directora. La muestra canaria finalizará con Casi todo bien, rodada en Canarias y dirigida por Andrés Salmoyraghi junto a Rafael López, y que narra la historia de un escritor insatisfecho, estancado en la monotonía de su vida y que buscará una musa de inspiración que le ayude a afrontar nuevas realidades.

Por otro lado, en la categoría Series Sección oficial fuera de concurso se presenta la cuarta temporada de Acoustic Home, dirigida por Alexis Morante y en coproducción con la isleña E-media Canary Projects y Womack Studios. Se trata de una serie documental musical, que narra la vida de diez artistas. Los protagonistas son tanto españoles como portugueses, ofreciendo conciertos acústicos en ambientes íntimos y testimonios personales.

Otras secciones

A su vez, dentro la Sección cinema cocina, fuera de concurso, se podrá disfrutar del documental Uno de los nuestros. Un largometraje, legado de Joan Roca y producido por la majorera La Caña Sisters. Por otro lado, y en la sección oficial a concurso, el corto Piedra a piedra, dirigido por Javier Vicente Caballero y donde se resalta la belleza de la flora majorera, remontándose al origen de las Bodegas El Grifo de Lanzarote. Finalmente, con un pase especial, el documental Ganas de vivir centra su visión en la historia de El Langui, y está coproducida por la grancanaria Morena Docs.

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, asegura que "la combinación de empresarios que han apostado por este sector, ha ido permitiendo construir este relato de éxito". Además, manifiesta que el ámbito audiovisual canario necesita ser trabajado de manera intensa para que siga generando empleo, oportunidades y sea una realidad económica en las Islas.