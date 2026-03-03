La Policía Canaria registra un centro de menores migrantes en Puerto de La Cruz

Un dispositivo de la Policía Canaria ha iniciado este martes una intervención en un centro de menores migrantes situado en un antiguo hotel del municipio de Puerto de la Cruz, gestionado por la ONG Quorum Social 77. La actuación fue adelantada por Canarias Ahora y confirmada a Europa Press por fuentes de la Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

La intervención se enmarca en una operación más amplia de inspección y registro de centros de acogida de menores. El pasado mes de julio, la Policía Canaria ya registró las oficinas de la entidad y varios de sus recursos. La actuación que concluyó con la detención de dos directivos y el cierre del centro José García I, ubicado en Arinaga.

Dos meses antes, las autoridades habían clausurado el recurso La Fortaleza I, en Santa Brígida, también gestionado por la misma asociación, dentro de una investigación por presuntos delitos de lesiones, delitos de odio y amenazas. En el marco de ese proceso judicial se destapó entonces un presunto patrón de abusos que incluía castigos físicos e insultos racistas hacia los menores. Posteriormente, en noviembre, fueron detenidas dos personas —una de ellas educador social— tras el registro de otro centro de menores migrantes gestionado por la ONG, ubicado en Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

Las diligencias forman parte de una investigación dirigida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas, abierta en el mes de mayo, que ya ha ordenado el cierre de dos recursos. La Policía Canaria no descarta ampliar los registros a otros centros gestionados por esta misma entidad. La ONG Quorum 77 es una de las asociaciones que más dinero gestiona del presupuesto total destinado a la atención de menores migrantes. Sus centros cuentan con una capacidad que supera las 1.900 plazas. Quorum Social 77 tendría una facturación potencial de más de cinco millones mensuales -de los 190 millones anuales que destina Canarias a esta área- en aquellos momentos en los que todas sus plazas estén ocupadas.