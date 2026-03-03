El Parlamento de Canarias incumple su Código de Conducta: los diputados no publican sus reuniones con 'lobbies'

El Parlamento de Canarias no progresa de forma adecuada en su transparencia de cara a la ciudadanía. En enero de 2017, con Carolina Darias como presidenta, se aprobó un Código de Conducta de los miembros de la Cámara regional por entender que era "necesario avanzar un paso más en pro de una mayor transparencia en el funcionamiento de la institución". Unas normas que se incumplen.

Entre las medidas adoptadas para "reforzar la confianza entre representantes y representados" se incluyó la publicación de una 'agenda institucional' de cada una de sus señorías para explicitar "las reuniones, los contactos y las audiencias que los miembros de la Cámara mantienen, en el ejercicio de sus funciones representativas, con cualquier persona, entidad u organización que tenga la condición de grupo de interés y pueda influir en la tramitación de las iniciativas parlamentarias o en el ejercicio del derecho de voto". Es decir, los lobbies.

Nueve años después de que la Cámara regional aprobara ese "pacto con la ciudadanía", ni uno solo de los 66 diputados de esta XI Legislatura que no forman parte del Gobierno -Fernando Clavijo, Manuel DomínguezNieves Lady Barreto y Poli Suárez- ha publicado de forma correcta sus reuniones con personas o grupos referidas a la tramitación de leyes que les afectan. Y han existido.

Exposición de motivos que explican la aprobación del Código de Conducta del Parlamento de Canarias aprobado en 2017. / E.D. / L.P.

Visitas al dentista y al fisio

Las hemerotecas están plagadas de informaciones que relatan, por ejemplo, que los alcaldes de los municipios turísticos se reunieron con los grupos parlamentarios para explicarles su propuesta de legislación ad hoc, que miembros de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) expusieron a varios diputados la necesidad de enmendar la ley que se aprobó sobre la materia o que representantes del Comité Intercentros de Radiotelevisión Canaria (RTVC) hicieron lo propio para intentar introducir modificaciones en la nueva Ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual.

Ni esas ni ninguna otra reunión aparecen reseñadas por ningún diputado pese a que así se explicita en el artículo 5 del Código de Conducta. Eso sí, el socialista Sebastián Franquis informa de sus citas al dentista previstas para marzo o abril de este año, de todas las entrevistas que concede en radios y televisiones o que el 2 de septiembre de 2025 cenó con el presidente Clavijo y el portavoz parlamentario de CC, José Miguel Barragán, dos personas que no pueden enmarcarse en el concepto de grupo de presión o lobby.

También la nacionalista Natalia Évora informa de sus citas con el fisio o con madres catequistas y el 'canarista' Luis Campos, de que fue al dermatólogo en 2024 --sin que haya nada más consignado en su agenda en los años 2023, 2025 y 2026--, o que el socialista Rafael Nogales estuvo en una feria del libro --sin especificar cuál-- el pasado 25 de noviembre; eso sí, se desconoce que hizo en el resto de días de la presente legislatura, lo que demuestra que sus señorías o ignoran o usan de manera incorrecta su agenda institucional, cuyo fin no era conocer sus citas médicas o entrevistas en los medios de comunicación, sino sus reuniones con grupos de presión que puedan modificar la tramitación de las legislaciones.

Artículos del Código de Conducta sobre los obsequios recibidos y la agenda institucional que deben publicar los diputados. / E.D. / L.P.

Registro de 'lobbys'

Máxime cuando el propio Ejecutivo regional prepara una ley de gobierno abierto que, entre otras cuestiones, pretende crear un registro de 'lobbys' para, como anunció la consejera Barreto, regular la actividad de los grupos de interés y su influencia sobre decisiones públicas, para que su actividad sea "transparente, íntegra y respetuosa con el interés general".

Mientras tanto, la escasa decena de diputados que rellena su agenda institucional, como por ejemplo la nacionalista Socorro Beato o la socialista Elena Máñez --aunque esta se olvidó de registrar reuniones en 2023, 2024 y 2026--, lo hace incluyendo sus asistencias a plenos, comisiones o jornadas institucionales del propio Parlamento, cuestiones que, en todo caso, deben formar parte del apartado específico destinado a sus asistencias, que tienen una 'pestaña' propia en el perfil personal del Portal de Transparencia.

La diputada de NC Esther González conversa con el socialista Manuel Hernández (c) en presencia de Rafael Nogales. / E.D. / L.P.

También llama la atención que, entre los miembros de la Mesa del Parlamento --el órgano de gobierno de la institución--, solo el socialista Gustavo Matos, aunque también de forma incorrecta --publica todas las comisiones y plenos a los que asistirá y que el 12 de marzo, tras el Debate sobre el estado de la Nacionalidad, irá a los Premios Dial, o que en abril estará en la presentación de un libro de Luis Fajardo Spínola titulado 'Los socialistas y el Estado Autonómico'--, rellene su agenda institucional: ni la presidenta Astrid Pérez ni la vicepresidenta Ana Oramas ni Patricia Hernández o Mario Cabrera tienen un solo evento registrado en su agenda institucional.