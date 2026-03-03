La obra de teatro 'Take off', sobre el accidente de Los Rodeos, del dramaturgo tinerfeño Jose Padilla, agota entradas antes del estreno

La producción de Jose Padilla Take off [Nada de esto tuvo que haber ocurrido] triunfa incluso antes de haberse estrenado. Este proyecto desarrollado en La Salita de Auditorio de Tenerife a lo largo del último año había programado siete funciones a partir de este viernes día 6 de marzo, pero la alta demanda de entradas, que se han agotado para todos esos pases, ha hecho necesario habilitar dos nuevas fechas –el sábado día 14 a las 12:00 horas y el domingo 15 a las 17:30 horas–, cuyas entradas saldrán este miércoles día 4 de marzo a la venta a partir de las 10:00 horas.

Esta innovadora propuesta parte del accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto de Los Rodeos en 1977, cuando el director tan solo contaba con un año de edad. Se trata, como él mismo destaca, de un suceso que tomó el cariz de leyenda para toda su generación y que él ha tratado ahora de llevarlo más allá para partir de lo personal a lo universal. No se trata de una propuesta centrada en los testimonios morbosos del suceso, sino que «habla de un acontecimiento local y de cómo ese hecho es también universal». «Hablamos del accidente, sin duda, pero hacemos una disección anatómica de él», resume el dramaturgo quien se hizo con el Premio Max de las Artes Escénicas de 2019 por Dados.

Historia cercana

Esta obra llega ahora al escenario de La Salita después de un ambicioso trabajo de documentación, investigación y desarrollo que partió, no obstante, de un hecho casual. «Soy muy fan de la serie Breaking bad y en el primer capítulo de la tercera temporada se habla sobre el accidente de Los Rodeos, así que pensé que era algo que me interpelaba a mí directamente y que tenía que abordarlo a mí manera», relata el canario.

Un momento de la presentación de las funciones de la nueva obra de Jose Padilla. / El Día

Así, Take off [Nada de esto tuvo que haber ocurrido] basa su argumento en el mayor accidente de la historia de la aviación ocurrido el 27 de marzo de 1977, cuando dos jumbos colisionaron provocando el fallecimiento de 583 personas. Aquel día fueron muchas las coincidencias que hicieron que esos dos aviones se encontraran al mismo tiempo en la pista del aeropuerto tinerfeño. Por eso, esta pieza teatral transforma el accidente aéreo en una exploración escénica sobre la idea del suceso. Jose Padilla no trata de recrearlo, sino que indaga en cómo una cadena de decisiones, malentendidos y sistemas en tensión puede producir la fatalidad. Sobre el escenario se darán cita voces humanas, ecos históricos y fragmentos documentales con la presencia de pilotos, pasajeros, controladores y la propia niebla, que formarán un coro que oscila entre el dato y el delirio. Lejos de buscar culpables, Take off cuenta con una dramaturgia coral que da forma a una pieza que transita entre el thriller y la comedia.

Respeto por las víctimas

El propio Jose Padilla asegura sentirse «abrumado por la respuesta del público tinerfeño», que ha agotado las entradas para las siete funciones inicialmente programadas. Afirma que uno de los grandes retos de esta obra es el de ser capaz de «contar teatralmente, con poesía y tacto, un hecho de una dimensión tan grande como este». «Hemos esquivado cualquier visión morbosa y eso el elenco lo aporta con sutileza y un respeto tremendo por todas las personas que fallecieron», insiste el director, quien celebra además la nueva línea de trabajo puesta en marcha por el Auditorio de Tenerife que por primera vez fomenta la creación teatral desde las fases más embrionarias, a través de un proyecto que se ha desarrollado a lo largo del último año.

Jose Padilla. / El Día

En este sentido, el director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero, afirma que la apertura de La Salita ya auguraba la puesta en marcha de interesantes proyectos y recuerda que, aunque de dimensiones pequeñas, es capaz de albergar destacadas producciones. «Además del teatro, donde el texto interpela a la sociedad y el autor cobra relevancia, ofrecemos residencias artísticas y una línea donde ofrecemos recursos y tiempo para la creación», recuerda Rivero, quien celebra que sea precisamente el multipremiado Jose Padilla quien estrena esta nueva nueve línea de creación «por su compromiso con sus textos, y por su visión y concepto sobre el teatro».

Nuevos proyectos

En esta línea también habló el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, quien enmarca este proyecto en La Salita, «que además de una programación estable de teatro y residencias artísticas, genera producciones propias de este tipo». «Padilla no es una promesa sino una realidad de la dramaturgia canaria y española», comenta Acha, quien destaca además la profusa y premiada trayectoria del dramaturgo tinerfeño. «Take off aborda un tema muy duro con una gran belleza y talento donde la verdad se expone con elegancia y huyendo de toda morbosidad», adelanta el consejero insular de Cultura.

Junto con el dramaturgo y director teatral Jose Padilla, participan en esta producción los actores Carlota Gaviño, Almudena Puyo, Kevin de la Rosa y Lucía Trentini. El responsable de la música y el sonido es José Pablo Polo, la coreógrafa Paula Quintana, el iluminador Pau Fullana y el escenógrafo Eduardo Moreno.