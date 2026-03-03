Mario Picazo descubre el “árbol que llora” de El Hierro y su leyenda más trágica

El meteorólogo Mario Picazo ha puesto el foco en uno de los símbolos naturales más emblemáticos de El Hierro: el legendario Garoé, conocido como “el árbol que llora”.

Picazo explica que este árbol —un tilo plantado tras la caída del original— tiene la capacidad de captar la humedad del Atlántico cuando el mar de nubes choca contra sus hojas. Ese fenómeno provoca una condensación que termina goteando hacia el suelo, lo que en Canarias se conoce como lluvia horizontal.

Hace unos 500 años, el Garoé original era, según la tradición, el único punto de agua potable de la isla. Allí se abastecían los antiguos pobladores de El Hierro, los bimbaches, que dependían de este singular fenómeno natural para sobrevivir en un territorio sin ríos ni grandes manantiales.

Sin embargo, en 1610 un potente huracán derribó el árbol original. Posteriormente se plantó el actual tilo, que ha ido creciendo con el paso de los siglos hasta convertirse en uno de los grandes atractivos históricos y naturales de la isla.

La historia del Garoé también está envuelta en leyenda. Se cuenta que, tras la llegada de los castellanos, los bimbaches mantenían en secreto la ubicación del árbol para proteger su recurso vital. Pero una mujer habría revelado su paradero a los conquistadores y, como consecuencia, perdió la vida. La tradición sostiene que su espíritu aún ronda los frondosos bosques de laurisilva de la isla, añadiendo un halo de misterio a este enclave único del Atlántico.