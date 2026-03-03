Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Canarios en Oriente MedioLocales vacíos en Santa CruzDetenido un hombre en busca y capturaCarnaval de Santa Cruz, millonarioSindicatos educativosRegina: la nueva borrasca en Canarias
instagramlinkedin

Mario Picazo descubre el “árbol que llora” de El Hierro y su leyenda más trágica

El mítico Garoé, símbolo de la lluvia horizontal y fuente de agua de los bimbaches, guarda una historia marcada por un huracán y una traición

Mario Picazo junto al Garoé

Mario Picazo junto al Garoé / Mario Picazo

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El meteorólogo Mario Picazo ha puesto el foco en uno de los símbolos naturales más emblemáticos de El Hierro: el legendario Garoé, conocido como “el árbol que llora”.

Picazo explica que este árbol —un tilo plantado tras la caída del original— tiene la capacidad de captar la humedad del Atlántico cuando el mar de nubes choca contra sus hojas. Ese fenómeno provoca una condensación que termina goteando hacia el suelo, lo que en Canarias se conoce como lluvia horizontal.

Hace unos 500 años, el Garoé original era, según la tradición, el único punto de agua potable de la isla. Allí se abastecían los antiguos pobladores de El Hierro, los bimbaches, que dependían de este singular fenómeno natural para sobrevivir en un territorio sin ríos ni grandes manantiales.

Sin embargo, en 1610 un potente huracán derribó el árbol original. Posteriormente se plantó el actual tilo, que ha ido creciendo con el paso de los siglos hasta convertirse en uno de los grandes atractivos históricos y naturales de la isla.

Noticias relacionadas

La historia del Garoé también está envuelta en leyenda. Se cuenta que, tras la llegada de los castellanos, los bimbaches mantenían en secreto la ubicación del árbol para proteger su recurso vital. Pero una mujer habría revelado su paradero a los conquistadores y, como consecuencia, perdió la vida. La tradición sostiene que su espíritu aún ronda los frondosos bosques de laurisilva de la isla, añadiendo un halo de misterio a este enclave único del Atlántico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
  2. Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria
  3. Un agricultor herreño prepara un nuevo manjar de la gastronomía de Canarias: las tuneras en escabeche
  4. La ciencia canaria llora la pérdida de Emilio Cuevas: 'Era uno de esos seres humanos que aparece cada mucho tiempo
  5. Ethyan, futbolista de Tenerife, vive el ataque de Irán a Qatar: 'Los misiles sobrevolaban mi casa; estaba asustado
  6. Nace en Canarias un partido liderado por Gutiérrez Taño, exdirector general de Agricultura del Gobierno de Canarias
  7. Menos impuestos en el súper: Canarias abarata la cesta de la compra
  8. El Gobierno de Canarias rechaza la petición de los alcaldes de tener policías interinos

Armas Trasmediterránea lanza una tarifa web para viajar entre las capitales canarias

Armas Trasmediterránea lanza una tarifa web para viajar entre las capitales canarias

Mario Picazo descubre el “árbol que llora” de El Hierro y su leyenda más trágica

Mario Picazo descubre el “árbol que llora” de El Hierro y su leyenda más trágica

Víctor Montero, canario en Dubái, relata los ataques de los últimos días: "Caían restos de misiles y drones"

La vivienda usada se dispara en Canarias: 268.240 euros por 80 metros cuadrados

La vivienda usada se dispara en Canarias: 268.240 euros por 80 metros cuadrados

Daniel Álvarez, un canario en Abu Dhabi: "Escuchabas los bombazos y notabas los temblores. Lo peor es la incertidumbre"

El Gobierno lanza su primera 'Estrategia Canarias-África' para consolidarse como 'hub' y 'rascar' más fondos de la UE

El Gobierno lanza su primera 'Estrategia Canarias-África' para consolidarse como 'hub' y 'rascar' más fondos de la UE

¿Tienes un minuto? Fechas clave de la 'comisión covid' en Canarias

¿Tienes un minuto? Fechas clave de la 'comisión covid' en Canarias

Más frío, lluvia, viento, mala mar y nevadas en las cumbres: así será el comienzo de un marzo invernal en Canarias con la borrasca Regina

Más frío, lluvia, viento, mala mar y nevadas en las cumbres: así será el comienzo de un marzo invernal en Canarias con la borrasca Regina
Tracking Pixel Contents