La manifestación del 8M en Tenerife se traslada al reloj de flores del García Sanabria este año

El punto de encuentro para la manifestación feminista por el 8M en Tenerife será el reloj de flores del parque García Sanabria. El encuentro anual para reivindicar la igualdad de género tomará las calles de Santa Cruz por la plaza Weyler, la calle Castillo y finalizará en la plaza de la Candelaria. La cita, dirigida por la Plataforma Feminista 8M Tenerife y bajo el lema Feministas imparables: ¡tumbemos el fascismo!, dará comienzo a las 12:00 horas. Este año la marcha caerá un domingo, por lo que se espera una mayor participación que los años anteriores, ya que desde 2018 su afluencia ha sido reducida.

"No hay lugar en el mundo donde las mujeres no luchen por su libertad", así declara Carmen Pérez, portavoz de la organización, y Tenerife no se quedará atrás. Del mismo modo, expresa su preocupación por el auge del fascismo, puesto que "reprime a los colectivos vulnerables como las mujeres, migrantes y las personas LGTBIQ+". Además, la asociación hará una concentración previa a la manifestación el sábado 7 de marzo, a las 11:00 horas en la plaza del Cristo, La Laguna.

En España se han registrado 10 asesinatos por violencia de género y 2 muertes por violencia vicaria en lo que va de año. Un total de 1.353 muertes desde 2003, según los datos recogidos del Ministerio de Igualdad. Dos víctimas tuvieron lugar en Canarias. En enero se encontró el cuerpo de Czarina junto al de su marido, quien presuntamente la mato antes de quitarse la vida dejando huérfanos a dos menores de edad. En febrero un niño de 10 años fue asesinado por su padre cuando trataba de defender a su madre en Arona, Tenerife.

La representante explica que "al negar el machismo nunca se acabarán los feminicidios", y hace hincapié en la necesidad de un cambio social y cultural. La movilización tiene el objetivo de respetar los derechos de las mujeres y eliminar la desigualdad. "No vale con un minuto de silencio cuando hay víctima, debemos salir a las calles a protestar", puntualiza Pérez.