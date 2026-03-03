“Es como una gran batería natural”: Mario Picazo revela la isla de España que genera toda su electricidad renovable
El meteorólogo destaca el innovador sistema de energía eólica e hidráulica de la isla canaria, referente internacional en sostenibilidad y autosuficiencia energética
El meteorólogo Mario Picazo ha puesto en valor el modelo energético de El Hierro, una isla que puede llegar a generar el 100% de su electricidad con energías renovables gracias a la central Gorona del Viento, en funcionamiento desde 2015.
Según explica Picazo, el sistema combina energía eólica e hidráulica para garantizar el suministro eléctrico de forma limpia y estable. Cuando el viento sopla con intensidad, los aerogeneradores producen electricidad directamente. Pero además, si se genera más energía de la necesaria, el excedente se utiliza para bombear agua desde un embalse inferior hasta otro situado en la parte alta de la isla, donde queda almacenada.
En los momentos en que el viento disminuye o cesa, el agua acumulada se libera y desciende, moviendo turbinas hidráulicas que vuelven a generar electricidad. De esta forma, el sistema funciona como una gran batería natural de almacenamiento energético, asegurando el suministro incluso en ausencia de viento.
Este modelo de energía 100% renovable en Canarias ha convertido a El Hierro en un referente internacional en transición energética, sostenibilidad y autosuficiencia, demostrando que es posible reducir la dependencia de combustibles fósiles en territorios insulares.
- Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
- Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria
- Un agricultor herreño prepara un nuevo manjar de la gastronomía de Canarias: las tuneras en escabeche
- La ciencia canaria llora la pérdida de Emilio Cuevas: 'Era uno de esos seres humanos que aparece cada mucho tiempo
- Ethyan, futbolista de Tenerife, vive el ataque de Irán a Qatar: 'Los misiles sobrevolaban mi casa; estaba asustado
- Nace en Canarias un partido liderado por Gutiérrez Taño, exdirector general de Agricultura del Gobierno de Canarias
- Menos impuestos en el súper: Canarias abarata la cesta de la compra
- El Gobierno de Canarias rechaza la petición de los alcaldes de tener policías interinos