“Es como una gran batería natural”: Mario Picazo revela la isla de España que genera toda su electricidad renovable

El meteorólogo Mario Picazo ha puesto en valor el modelo energético de El Hierro, una isla que puede llegar a generar el 100% de su electricidad con energías renovables gracias a la central Gorona del Viento, en funcionamiento desde 2015.

Según explica Picazo, el sistema combina energía eólica e hidráulica para garantizar el suministro eléctrico de forma limpia y estable. Cuando el viento sopla con intensidad, los aerogeneradores producen electricidad directamente. Pero además, si se genera más energía de la necesaria, el excedente se utiliza para bombear agua desde un embalse inferior hasta otro situado en la parte alta de la isla, donde queda almacenada.

En los momentos en que el viento disminuye o cesa, el agua acumulada se libera y desciende, moviendo turbinas hidráulicas que vuelven a generar electricidad. De esta forma, el sistema funciona como una gran batería natural de almacenamiento energético, asegurando el suministro incluso en ausencia de viento.

Este modelo de energía 100% renovable en Canarias ha convertido a El Hierro en un referente internacional en transición energética, sostenibilidad y autosuficiencia, demostrando que es posible reducir la dependencia de combustibles fósiles en territorios insulares.