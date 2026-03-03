El Gobierno repite la convocatoria de las oposiciones a la Policía Canaria por una incidencia informática

Los interesados en las nuevas oposiciones para entrar en el Cuerpo General de la Policía Canaria han tenido que esperar casi un mes a que se resolviera una incidencia informática en la sede electrónica del Gobierno de Canarias para presentar las inscripciones. La convocatoria oficial se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del pasado 6 de febrero con una oferta de 150 plazas para el cuerpo autonómico por el turno libre.

"Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo exclusivamente a través del formulario específico de este procedimiento dirigido a la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, disponible en la sede electrónica y punto general de acceso", rezaba el texto publicado en el Boletín. Asimismo, se indicaba que la solicitud se cumplimentará, firmará y registrará electrónicamente. Al final de este proceso la sede electrónica generará el justificante de registro de entrada, que acreditará que la solicitud se ha presentado de forma electrónica. No se tendrá en cuenta ninguna solicitud que no se presente por el punto de acceso específico indicado. Las notificaciones y comunicaciones a las personas aspirantes se efectuarán a través de la consola de notificaciones por comparecencia en sede electrónica para lo cual la persona aspirante deberá hacer constar en su solicitud de participación al proceso selectivo su teléfono móvil y correo electrónico a través del cual solicitan se les realice las mismas. El plazo de presentación de solicitudes de participación en las pruebas selectivas era de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Suspensión del plazo

Sin embargo, la pasarela habilitada por la Administración para la presentación de las solicitudes dio problemas desde el principio, lo que obligó a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad a suspender el plazo habilitado. Según la comunicación del Ejecutivo los problemas derivados con las aplicaciones que permiten la inscripción de las personas aspirantes al proceso selectivo en la sede electrónica del Gobierno de Canarias se han subsanado, ya que habían impedido la presentación de las solicitudes.

Por ello la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública publicará hoy de nuevo la convocatoria de las oposiciones y, a partir de la misma, comenzará de nuevo el plazo de 20 días hábiles.

La convocatoria establece un plazo de duración del proceso selectivo, de tal forma que entre la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias y la propuesta de las personas aspirantes seleccionadas que superen las pruebas no deberá transcurrir un plazo superior a 15 meses.