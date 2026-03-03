¿Cómo combate el desperdicio alimentario Mercadona? 20.000 toneladas de alimentos recuperados y donados en 2025

Mercadona refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el desperdicio alimentario a través de un amplio conjunto de medidas centradas en la prevención y el aprovechamiento responsable de los alimentos. Entre estas estrategias destaca la donación diaria de productos aptos para el consumo, una iniciativa que en 2025 ha permitido recuperar 20.000 toneladas de alimentos en sus más de 1.670 tiendas y bloques logísticos de España y Portugal.

Estos productos han sido distribuidos entre más de 850 entidades sociales con las que la compañía colabora de forma continua, lo que equivale a más de 333.000 carros de la compra, contribuyendo de manera directa a mejorar la atención a colectivos en situación de vulnerabilidad.

Además de la donación de alimentos, Mercadona ha impulsado durante este año una línea de apoyo logístico a las organizaciones sociales mediante la cesión de equipamiento. En total, ha entregado 550 neveras y congeladores a 130 entidades sociales, una vez que estos equipos han dejado de ser operativos para la empresa. Esta iniciativa permite prolongar la vida útil de los recursos, optimizar su uso y mejorar la capacidad de almacenaje y conservación de alimentos de las entidades beneficiarias.

Impacto en Canarias

En el caso concreto de Canarias, donde Mercadona colabora con 37 entidades sociales, la compañía ha donado 985 toneladas de alimentos, una cantidad equivalente a más de 16.420 carros de la compra. Asimismo, se han entregado 22 neveras y congeladores, reforzando la infraestructura de estas organizaciones y facilitando su labor diaria.

Plan de Acción Social

Todas estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Acción Social de Mercadona, que articula la colaboración con entidades sociales de España y Portugal dentro de su estrategia global de prevención del desperdicio alimentario.

Según explica Laura Cruz, coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de la compañía. "La donación de alimentos ocupa un lugar especialmente relevante por su impacto social. Es un claro ejemplo de cómo una gestión eficiente y responsable genera un impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente".

Con este conjunto de medidas, Mercadona consolida un modelo basado en la prevención, la colaboración social y la sostenibilidad, alineando su actividad empresarial con objetivos sociales y medioambientales de largo plazo.